29 Aralık 2022 PEŞEMBE bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

Bu akşam dizi izlemek isteyenler kanallarda yer alan yapımları merak ediyor.
29 ARALIK PERŞEMBE BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sipahi