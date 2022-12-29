29 Aralık 2022 PEŞEMBE bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

22:30 İyilik

01:30 En Hamarat Benim

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret