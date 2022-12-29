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    • Televizyon
    • 29.12.2022 11:46
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    • 29.12.2022 11:49
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    29 Aralık 2022 PEŞEMBE bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...

    Bu soğuk kış gününde evde ayaklarını uzatıp dizi keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışını yakından takip ediyor. Bu nedenle diziseverler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 29 Aralık yayın akışı ve konu hakkında merak edilenler:..

    takvim.com.tr
    29 Aralık PEŞEMBE YAYIN AKIŞI

    Bu akşam dizi izlemek isteyenler kanallarda yer alan yapımları merak ediyor.

    29 ARALIK PERŞEMBE BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Hayat Şarkısı
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Camdaki Kız
    00:15 Üç Kız Kardeş
    02:45 Gelinim Mutfakta
    05:00 Kavak Yelleri

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Sipahi

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol'da
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Aldatmak
        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
        01:30 Yalnız Kurt
        04:00 Mutfak Bahane

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
        05:25 Hangimiz Sevmedik
        08:45 Bu Toprağın Sesi
        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
        13:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        16:20 Seksenler
        19:00 Ana Haber
        19:55 İddiaların Aksine
        20:00 Balkan Ninnisi
        23:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
        01:45 3'te 3
        03:40 Seksenler

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Mesut Yar ile Bugün
        09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Söz
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Toprak İle Fidan
        20:00 Aykut Enişte
        22:30 Aykut Enişte
        01:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
        03:30 Hayat Bazen Tatlıdır
        05:00 Söz

            TV8 YAYIN AKIŞI

            06:00 Canım Annem
            07:15 8'de Sağlık
            08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
            10:30 Yazgı
            11:45 Kadere Karşı
            13:00 Canım Annem
            14:00 Doya Doya Moda
            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
            20:00 Tuzak
            22:30 Sıfırıncı Gün
            00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
            01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
            03:30 Doya Doya Moda

            FOX TV YAYIN AKIŞI

            07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
            10:15 Ekonomi Arası
            10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
            12:45 En Hamarat Benim
            16:30 Yasak Elma
            19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
            20:00 Hayatımın Şansı
            22:30 İyilik
            01:30 En Hamarat Benim
            04:00 Son Yaz
            06:00 Kefaret
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            Haberler Televizyon 29 Aralık 2022 PEŞEMBE bu akşam hangi diziler var? 29 Aralık 2022 Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, ATV yayın akışı...
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