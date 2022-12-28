Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Bala ve Malhun Hatunlar, İsmihan Sultan’a oyun kurdular

'Kuruluş Osman'ın 110'uncu Bölümünde; İsmihan Sultan kıtlığı körüklemek adına Yenişehir'deki oyununu sürdürmeye devam ederken öte yandan Bala ve Malhun Hatunlar'ın arasına nifak sokmaya devam etti.
İsmihan Sultan kurduğu oyunla Bala Hatun'u yanına çekmeye çalışırken Bala ve Malhun Hatunlar bu oyunu boşa çıkardılar. Yenişehir Pazarı'nda erzaklar halka dağıtılırken Bengi Hatun ve Alçiçek Hatun'un yardım etmek istemesi üzerine Bala Hatun bu yardımı kabul etti.
Malhun Hatun'un, Bengi Hatun'a güvenmediğini söyleyerek yardım isteğini geri çevirmesi üzerine Bala ve Malhun Hatunlar karşı karşıya geldiler. Bengi Hatun bu haberi İsmihan Sultan'a götürürken kurduğu oyunun başarılı olduğuna inanan İsmihan Sultan, dergaha çekilen Bala Hatun'un yanına giderek kışkırtmaya devam etti.