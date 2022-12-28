Osman Bey Bilecik, Karacahisar ve Kulucahisar’ı geri aldı! İşte Kuruluş Osman’ın sosyal medyaya damga vuran o sahnesi...

Kuruluş Osman'ın 110. Bölümünde, Osman Bey; İsmihan Sultan'ın mührü olmadan hiçbir hükmü olmadığını Sultan Mesud sayesinde öğrendi. Osman Bey, İsmihan Sultan'dan mührü alma görevini Bala Hatun'a verdi.
Bala Hatun, Malhun Hatun'la arasının bozulduğuna inandırdığı İsmihan Sultan'ın güvenini kazandı. Bala Hatun, Söğüt Han'da yemek verdiği İsmihan Sultan'ın şerbetine kattığı bir madde ile onu bayıltarak mührü aldı.
Mührü, Bala Hatun'dan alan Osman Bey; Turgut Bey ve Alpleri, Bilecik Kalesi'nin yolunu tutarken Malhun Hatun ve Orhan Bey'i Karacahisar Kalesi'ne, Bala Hatun ve Alaeddin Bey'i ise Kulucahisar Kalesi'ne, kendileri ait mülkleri geri almaya gönderdi.