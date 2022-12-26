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    • 26.12.2022 19:15
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    • 26.12.2022 19:18
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    Aldatmak 15. bölüm fragmanı nefes kesti: "Azad Ağa'yı nereden biliyorsun demeyeceksin; Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!''

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Azad Ağa'yı nereden biliyorsun demeyeceksin; Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!'' sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 15. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!’’

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.

    14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Tarık'ın çocuklarına sırtını dönmesiyle Güzide, onun gerçek yüzüyle bir kez daha tanıştı. Güzide, her şeyi geride bırakıp Oylum'u da affedip ailesini kanatları altına aldı.

    Sezai'nin desteğiyle Ozan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Diğer yanda Güzide, Oltan'ın tehditleri karşısında ailesini korumak adına davayı Oltan'ın istediği gibi sonuçlandırdı.

    Güzide'ye ders vermek isteyen Tarık, Oltan'ın lehine sonuçlandırılan dava hakkında şikayet dilekçesi verdi. Hakkında inceleme yapılan Güzide, görevi kötüye kullandığı için görevden alındı.

        Güzide'nin hakimlik görevinden alınması herkese büyük bir şok yaşattı. Tolga, Güzide'nin başına gelenlerden dolayı babasını suçlarken, Oltan'dan duydukları hiç hoşuna gitmedi.

        Yeşim'le birlikte Güzide'yi arayan Tarık, Güzide'yi çileden çıkarmayı başardı. Güzide, Tarık'ın karşısına dikilerek arabasını gözleri önünde yaktı ve ondan korkmadığını söyledi.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 15. bölüm fragmanı nefes kesti: "Azad Ağa'yı nereden biliyorsun demeyeceksin; Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!''
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