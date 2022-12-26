Aldatmak 15. bölüm fragmanı nefes kesti: "Azad Ağa'yı nereden biliyorsun demeyeceksin; Azad Ağa senin neyin oluyor diyeceksin!''

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın merakla beklenen 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.

14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık'ın çocuklarına sırtını dönmesiyle Güzide, onun gerçek yüzüyle bir kez daha tanıştı. Güzide, her şeyi geride bırakıp Oylum'u da affedip ailesini kanatları altına aldı.