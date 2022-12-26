Esra Erol’da akılalmaz olay! "Damadımın 20 senelik arkadaşı kızımı kaçırdı” deyip yardım istedi! Detaylar şoke etti! 3’ü aynı evde yaşamış...

Esra Erol'da programına başvuran Akgül Teksakal, anlattıklarıyla izleyicileri şoke etti. Akgül Hanım, damadı Tanju İnönü'nün en yakın arkadaşı Volkan Demirdöven'in kızı Sevda İnönü'yü kaçırdığını söyledi.
Akgün Hanım, kızı Sevda İnönü'nün eşi Tanju İnönü'ye boşanma davası açtığını belirterek nedenini şöyle açıkladı: "Kızıma verdiği sözleri tutmadı. Çalışmaya zorladığı yerler oldu. Sinan diye bir arkadaşının yanında çalıştırmak istedi. Sinan kızıma asılmak istedi. Damadım da "Bir şey yapmaz benim arkadaşım" demiş. Kızım da dava açtı"
Sevda'nın dava açmasının ardından Tanju'nun Bursa'dan arkadaşı Volkan Demirdöven'i çağırdığını belirten Akgül Hanım, "Kızımla barışma için arkadaşını çağırdı. Arkadaşı psikiyatri bölümünün yarısını okumuş güya..." ifadelerini kullandı.