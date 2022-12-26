Esra Erol’da akılalmaz olay! "Damadımın 20 senelik arkadaşı kızımı kaçırdı” deyip yardım istedi! Detaylar şoke etti! 3’ü aynı evde yaşamış...

Sevda ve Volkan'ın birlikte Tanju'nun evinde yaşadıklarını da belirten Akgün Hanım, "Kızımla Volkan benim yanıma da geldi. Volkan altta kaldı. Ancak kedi-köpek gibi atışıyorlardı. Volkan telefonu alıp bir hafta vermiyordum. Ben aşk ilişkisi göremedim, çünkü kızı çok bunaltıyordu" şeklinde konuştu.