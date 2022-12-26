Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 26.12.2022 20:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.12.2022 20:33
    ABONE OL

    Esra Erol’da akılalmaz olay! "Damadımın 20 senelik arkadaşı kızımı kaçırdı” deyip yardım istedi! Detaylar şoke etti! 3’ü aynı evde yaşamış...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Akgül Teksakal, “Evli kızım Sevda İnönü’yü damadım Tanju İnönü’nün en yakın arkadaşı Volkan Demirdöven kaçırdı” diyerek yardım istedi. Akgün Hanım, kızının damadının ve damadının arkadaşının bir süre aynı evde kaldığını dile getirirken yayında ortaya çıkan detaylar izleyenleri şoke etti. İşte haberin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Damadımın 20 senelik arkadaşı kızımı kaçırdı”

    Esra Erol'da programına başvuran Akgül Teksakal, anlattıklarıyla izleyicileri şoke etti. Akgül Hanım, damadı Tanju İnönü'nün en yakın arkadaşı Volkan Demirdöven'in kızı Sevda İnönü'yü kaçırdığını söyledi.

    Akgün Hanım, kızı Sevda İnönü'nün eşi Tanju İnönü'ye boşanma davası açtığını belirterek nedenini şöyle açıkladı: "Kızıma verdiği sözleri tutmadı. Çalışmaya zorladığı yerler oldu. Sinan diye bir arkadaşının yanında çalıştırmak istedi. Sinan kızıma asılmak istedi. Damadım da "Bir şey yapmaz benim arkadaşım" demiş. Kızım da dava açtı"

    Sevda'nın dava açmasının ardından Tanju'nun Bursa'dan arkadaşı Volkan Demirdöven'i çağırdığını belirten Akgül Hanım, "Kızımla barışma için arkadaşını çağırdı. Arkadaşı psikiyatri bölümünün yarısını okumuş güya..." ifadelerini kullandı.

        Volkan Demirdöven'in kızı Sevda'nın elinden tutup "Kötü enerjiyi alacağım, iyi enerjiyi vereceğim" dediğini belirten Akgün Hanım, "Volkan, Sevda'nın enerjisini çekti" dedi.

        Sevda ve Volkan'ın birlikte Tanju'nun evinde yaşadıklarını da belirten Akgün Hanım, "Kızımla Volkan benim yanıma da geldi. Volkan altta kaldı. Ancak kedi-köpek gibi atışıyorlardı. Volkan telefonu alıp bir hafta vermiyordum. Ben aşk ilişkisi göremedim, çünkü kızı çok bunaltıyordu" şeklinde konuştu.

        Volkan'ın kızıyla evlenmek istediğini söyleyen Akgün Hanım'ın iddialarının ardından Sevda'nın eşi Tanju yayına bağlandı.

            Sevda'nın yasaklı madde kullandığını, gecenin bir yarısında sokağa kaçtığını anlatan Tanju, Volkan'ın arkadaşı değil, bir tanıdığı olduğunu belirtti.

            Öte yandan Tanju, Volkan'ın elindeki videolarla Sevda'yı tehdit ederek zorla yanında tuttuğunu iddia etti.

            Tanju'nun ardından canlı yayına bağlanan Sevda, Volkan'la birlikte olduğunu kabul etti. Sevda "Zorlamayla durmuyorum. Boşanma davası şu an devam ediyor. Tanju yasaklı madde kullanmam için zorladı. Bundan kaçtım." dedi.
                İYİ Parti’yi karıştıran hakaret dolu mektup! Akşener...
                Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! "Damadımın 20 senelik arkadaşı kızımı kaçırdı” deyip yardım istedi! Detaylar şoke etti! 3’ü aynı evde yaşamış...
                    SON DAKİKA