TEŞKİLAT SERMET ÖLDÜ MÜ? 25 Aralık 2022 Atılay Uluışık Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Atılay Uluışık kimdir?

Teşkilat'ta kan kaybı! Oyuncu kadrosunda değişikliğe giden Teşkilat dizisinden son olarak Çağlar Ertuğrul ayrılmış yerine Murat Yıldırım gelmişti. Dizinin yayınlanan 59. bölüm fragmanında Sermet'in de vurulduğu görülüyor. Zehra ise Sermet'in arkasından gözyaşı döküyor. Peki Teşkilat Sermet öldü mü? Atılay Uluışık Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Atılay Uluışık kimdir?
TEŞKİLAT SERMET ÖLDÜ MÜ?
Teşkilat 59. bölümü 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 20:00'da yayınlanacak. Fragmanda Sermet'in öldüğü görülüyor. Buna göre Sermet karakterini oynayan Atılay Uluışık bu bölümde son kez rol alacak, yeni bölümlerde yer almayacak.
Uluışık'ın canlandırdığı karakterin hikayesinin bitmesi nedeniyle diziden ayrıldığı düşünülüyor.
ATILAY ULUIŞIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?
Teşkilat'ın Sermet'i Atılay Uluışık 9 Mart 1977 Ankara doğumludur. Uluışık 2008 yılında İpek Aydın ile dünyaevine girmiş, çift 2012 yılında boşanmıştır.
BİZİMKİLER DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Sevilen oyuncu Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Ali rolüyle hafızalara kazınmıştı.