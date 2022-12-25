TEŞKİLAT SERMET ÖLDÜ MÜ? 25 Aralık 2022 Atılay Uluışık Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Atılay Uluışık kimdir?

Teşkilat'ta kan kaybı! Oyuncu kadrosunda değişikliğe giden Teşkilat dizisinden son olarak Çağlar Ertuğrul ayrılmış yerine Murat Yıldırım gelmişti. Dizinin yayınlanan 59. bölüm fragmanında Sermet'in de vurulduğu görülüyor. Zehra ise Sermet'in arkasından gözyaşı döküyor. Peki Teşkilat Sermet öldü mü? Atılay Uluışık Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Atılay Uluışık kimdir?