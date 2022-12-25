TEŞKİLAT CELİNE ÖLDÜ MÜ? Cansu Büşra Tuman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Cansu Büşra Tuman kimdir, nereli?

Teşkilat 59. bölümüyle 25 Aralık 2022 (bugün) saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman herkesi şoke etti. Oyuncu Cansu Büşra Tuman'ın canlandırdığı Celine karakteri bu bölümde vuruluyor. Kanlar içinde yere yığılan Celine ölecek mi merak konusu oldu. Dizinin takipçileri konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. İşte detaylar...
TEŞKİLAT CELİNE ÖLDÜ MÜ?
Teşkilat 59. bölüm fragmanı nefes kesti. Fragmana silah sesleri damga vururken Celine kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Celine'nin imdanına Ömer yetişti. Ancak Celine'nin ölüp ölmeyeceği henüz bilinmiyor. Detaylar yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.
CANSU BÜŞRA TUMAN TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Celine karakterine hayat veren oyuncu Cansu Büşra Tuman'ın Survivor 2023 kadrosunda yer aldığı duyuruldu. Güzel oyuncu Şubat 2023 itibariyle Survivor'da yarışmacı olarak mücadele verecek. Tuman'ın bu nedenle diziden ayrılacağı diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.