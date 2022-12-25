Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 25.12.2022 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.12.2022 15:24
    ABONE OL

    TEŞKİLAT CELİNE ÖLDÜ MÜ? Cansu Büşra Tuman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Cansu Büşra Tuman kimdir, nereli?

    Teşkilat dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Pazar akşamlarının sevilen dizisinde bir isim daha diziye veda ediyor. Peki Teşkilat Celine öldü mü? Cansu Büşra Tuman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Cansu Büşra Tuman kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

    TEŞKİLAT CELİNE ÖLDÜ MÜ?

    Teşkilat 59. bölümüyle 25 Aralık 2022 (bugün) saat 20:00'da TRT 1'de yayınlanacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman herkesi şoke etti. Oyuncu Cansu Büşra Tuman'ın canlandırdığı Celine karakteri bu bölümde vuruluyor. Kanlar içinde yere yığılan Celine ölecek mi merak konusu oldu. Dizinin takipçileri konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. İşte detaylar...

    TEŞKİLAT CELİNE ÖLDÜ MÜ?

    Teşkilat 59. bölüm fragmanı nefes kesti. Fragmana silah sesleri damga vururken Celine kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yere yığıldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Celine'nin imdanına Ömer yetişti. Ancak Celine'nin ölüp ölmeyeceği henüz bilinmiyor. Detaylar yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.

    CANSU BÜŞRA TUMAN TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Celine karakterine hayat veren oyuncu Cansu Büşra Tuman'ın Survivor 2023 kadrosunda yer aldığı duyuruldu. Güzel oyuncu Şubat 2023 itibariyle Survivor'da yarışmacı olarak mücadele verecek. Tuman'ın bu nedenle diziden ayrılacağı diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

        CANSU BÜŞRA TUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Cansu Büşra Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cansu Büşra Tuman, İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim görüyor. Moleküler Biyoloji bölümünde eğitim gören oyuncu, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.

        CANSU BÜŞRA TUMAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

        Cansu Tuman, 2015 yılından itibaren Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

        Teşkilat (Celine, TV Dizisi 2022)
        Alparslan: Büyük Selçuklu (Aysu Hatun, TV Dizisi 2022)
        Yemin (Feride, TV Dizisi 2020-2021)
        Öğretmen (Merve, TV Dizisi 2020)
        Gerçek Olamaz (Gül, Sinema Filmi 2020)

        Ufak Tefek Cinayetler (Arzu'nun Gençliği, TV Dizisi 2017)
        Aşk Laftan Anlamaz (Leyla, TV Dizisi 2017)
        Kiralık Aşk (TV Dizisi 2015)
        Arka Sokaklar (TV Dizisi 2015)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye’ye giriş yapan TIR’da uyuşturucu ele geçirildi
        Haberler Televizyon TEŞKİLAT CELİNE ÖLDÜ MÜ? Cansu Büşra Tuman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Cansu Büşra Tuman kimdir, nereli?
            SON DAKİKA