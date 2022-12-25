TEŞKİLAT CELİNE ÖLDÜ MÜ? Cansu Büşra Tuman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Cansu Büşra Tuman kimdir, nereli?

CANSU BÜŞRA TUMAN TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

Celine karakterine hayat veren oyuncu Cansu Büşra Tuman'ın Survivor 2023 kadrosunda yer aldığı duyuruldu. Güzel oyuncu Şubat 2023 itibariyle Survivor'da yarışmacı olarak mücadele verecek. Tuman'ın bu nedenle diziden ayrılacağı diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.