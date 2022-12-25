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    • Televizyon
    • 25.12.2022 19:11
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    • 25.12.2022 19:11
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm fragmanı yayınlandı: "O yemi çoktan yuttu!"

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ATV’de izleyici karşısına çıkan dizinin nefes kesen yeni fragmanına "O yemi çoktan yuttu!" sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    O yemi çoktan yuttu!

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. "O yemi çoktan yuttu!" sözlerinin damga vurduğu fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder.

    Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.

    Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker. Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.

        Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder.

        Leyla'nın Firuze'den zorla özür diletmesi Meltem'in Leyla'ya düşman olmasına sebep olur. Meltem'in üzüntüsünü gören Bekir, farklı hesaplar yapmaya başlar. Bekir geri dönülmez yollara girmek üzeredir.
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