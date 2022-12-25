Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm fragmanı yayınlandı: "O yemi çoktan yuttu!"

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. "O yemi çoktan yuttu!" sözlerinin damga vurduğu fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder.