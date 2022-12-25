Ben Bu Cihana Sığmazam 15. bölüm fragmanı yayınlandı: "O yemi çoktan yuttu!"

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 15. bölüm fragmanı yayınlandı. "O yemi çoktan yuttu!" sözlerinin damga vurduğu fragman sosyal medyada büyük ses getirdi.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder.
Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.
Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker. Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.