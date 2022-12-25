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    • Televizyon
    • 25.12.2022 13:19
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    • 25.12.2022 13:20
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    Gönül Dağı 80. bölüm FRAGMANI! Gülsim Ali İlhan'ın yerinde yellerin estiği Gönül Dağı'nda Dilek'in yerini doldurmaya geliyor! Taner evleniyor

    Gönül Dağı 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana ''Taner evlenecek, Ali'nin de bir anası olacak.'' sözleri damga vurdu.

    Gönül Dağı 80. bölüm FRAGMAN IZLE

    TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Ecem Özkaya'nın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı.

    Yayınlandığı günden bu yana ilgi ile izlenen dizi Gönül Dağı 80. bölümüyle Cumartesi saat 20:00'da yayınlanacak.

    GÖNÜL DAĞI 80. BÖLÜM FRAGMANI

    Geçtiğimiz sezon finalinde Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri ölmüştü. İlhan'ın hikayesi bitince diziden ayrılmıştı. Yeni bölümlerde yerine bir çok isim gelse de izleyiciyi memnun etmedi.

    TANER'İN YENİ AŞKI KİM OLACAK?

    80. bölüm fragmanında ''Taner evlenecek, Ali'nin de bir anası olacak.'' sözleri yankılandı. Ancak yeni oyuncunun kim olacağı henüz bilinmiyor.

        GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM ÖZETİ

        Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır? Kenan ve Elif'in ziyarete gittikleri köyde işler ilginç hale gelir.

        İkili köylülere nasıl yardım edecektir? Zahide, Erkan'ın gitmesinden dolayı üzülmek yerine gurur duymaya karar verir. Erkan, zorluklarla başa çıkmaya çalışırken haberlerde maça giden takımın otobüsün kaza haberi gelir. Erkan yaşayacak mıdır? Selami'nin ticari girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı için Keriman tarafından evden kovulmuştur. İkilinin barışmasına kim yardım edecektir?
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı 80. bölüm FRAGMANI! Gülsim Ali İlhan'ın yerinde yellerin estiği Gönül Dağı'nda Dilek'in yerini doldurmaya geliyor! Taner evleniyor
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