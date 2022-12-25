Gönül Dağı 80. bölüm FRAGMANI! Gülsim Ali İlhan'ın yerinde yellerin estiği Gönül Dağı'nda Dilek'in yerini doldurmaya geliyor! Taner evleniyor

GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır? Kenan ve Elif'in ziyarete gittikleri köyde işler ilginç hale gelir.