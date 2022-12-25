Gönül Dağı 80. bölüm FRAGMANI! Gülsim Ali İlhan'ın yerinde yellerin estiği Gönül Dağı'nda Dilek'in yerini doldurmaya geliyor! Taner evleniyor

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Ecem Özkaya'nın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı.
Yayınlandığı günden bu yana ilgi ile izlenen dizi Gönül Dağı 80. bölümüyle Cumartesi saat 20:00'da yayınlanacak.
GÖNÜL DAĞI 80. BÖLÜM FRAGMANI
Geçtiğimiz sezon finalinde Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakteri ölmüştü. İlhan'ın hikayesi bitince diziden ayrılmıştı. Yeni bölümlerde yerine bir çok isim gelse de izleyiciyi memnun etmedi.
TANER'İN YENİ AŞKI KİM OLACAK?
80. bölüm fragmanında ''Taner evlenecek, Ali'nin de bir anası olacak.'' sözleri yankılandı. Ancak yeni oyuncunun kim olacağı henüz bilinmiyor.