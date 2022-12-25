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    • Televizyon
    • 25.12.2022 21:17
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    • 25.12.2022 22:02
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    1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colomba ile ilgili hangi bilgi doğrudur? İşte cevap...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner Olmak İster’de 50 bin TL’lik soru!

    1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?

    Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?

    A- Kördür
    B- Sağırdır
    C- Tek kolludur
    D- Tek bacaklıdır.

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon 1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?
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