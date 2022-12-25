1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

1905-1974 arası yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihteki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo ile ilgili hangi bilgi doğrudur?

A- Kördür

B- Sağırdır

C- Tek kolludur

D- Tek bacaklıdır.

CEVAP: B