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    • Televizyon
    • 25.12.2022 21:31
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    • 25.12.2022 21:36
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    Kraliçe 2. Elizabeth'in dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner Olmak İster’de 100 binlik soru!

    Kraliçe 2. elizabeth'in dönemin abd başkanı eisenhower'a gönderdiği 24 ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi? sorusu oldukça merak edildi.

    Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Kraliçe 2. elizabeth'in dönemin abd başkanı eisenhower'a gönderdiği 24 ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?

    A- PANKEK TARİFİ

    B-KEDİ TÜYÜ BAKIMI

    C-RÜZGARGÜLÜ YAPIMI

    D-KANAVİÇE TASARIMI

    CEVAP: A

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    Haberler Televizyon Kraliçe 2. Elizabeth'in dönemin ABD başkanı Eisenhower'a gönderdiği 24 Ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?
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