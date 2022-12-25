Kraliçe 2. elizabeth'in dönemin abd başkanı eisenhower'a gönderdiği 24 ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi? sorusu oldukça merak edildi.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Kraliçe 2. elizabeth'in dönemin abd başkanı eisenhower'a gönderdiği 24 ocak 1960 tarihli mektubun konusu neydi?

A- PANKEK TARİFİ

B-KEDİ TÜYÜ BAKIMI

C-RÜZGARGÜLÜ YAPIMI

D-KANAVİÇE TASARIMI

CEVAP: A