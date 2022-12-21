Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Sultan Alaeddin’le karşı karşıya!

Kuruluş Osman'ın 109. Bölümünde Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalandı. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey, Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden oğlu Alaeddin'in, Sultan Alaeddin'le konuşmasıyla kurtuldu.
Vezir Sameli ve Moğol Komutan Samagar, Osman Bey'in Konya'ya fitne sokmaya geldiğini öne sürerken Osman Bey; kurduğu oyunla oğlu Alaeddin'i önden Dursun Fakih ile Sultan Alaeddin'e gönderip Sultan'ın çevresindekilere karşı şüphe duymasını sağladı.
Kendisine hakikatleri söylemesini isteyen Sultan Alaeddin'e, Osman Bey, "Sultan Hazretleri! Nesillerdir Kayı Obası ile Konya birlik içinde olmuştur. Amcanız eski Sultan Mesud ile de böyleydi sizinle de böyle olmasını umuyoruz!" derken Sultan Alaeddin, eski sultanın adını andığı için Osman Bey'e tepki gösterdi.