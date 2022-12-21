Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben zalimlerin kabusu, Osman Bey’im!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Ben zalimlerin kabusu, Osman Bey'im!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY, SULTAN ALAEDDİN'LE KARŞI KARŞIYA
'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 109. Bölümü nefesleri kesen sahneleri ile seyirciden yoğun ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da Sultan Mesud'u yeniden tahta çıkarmak için Konya'ya giden Osman Bey, Sultan Alaeddin ile karşı karşıya geldi. Sultan Alaeddin, Osman Bey'in oğlunu rehin tutarak ondan hakikati ortaya çıkarmasını istedi.
Kuruluş Osman'ın 109. bölümünde Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalandı. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey, Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden oğlu Alaeddin'in, Sultan Alaeddin'le konuşmasıyla kurtuldu.
Vezir Sameli ve Moğol Komutan Samagar, Osman Bey'in Konya'ya fitne sokmaya geldiğini öne sürerken Osman Bey; kurduğu oyunla oğlu Alaeddin'i önden Dursun Fakih ile Sultan Alaeddin'e gönderip Sultan'ın çevresindekilere karşı şüphe duymasını sağladı.