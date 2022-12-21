Kuruluş Osman 110. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben zalimlerin kabusu, Osman Bey’im!”

Osman Bey, Moğollar bu sarayda olduğu sürece Sultan Alaeddin'in her daim düşmanları olacağını da sözlerine ekledi. Osman Bey'in sözlerinden etkilenen ve çevresindekilere karşı şüpheleri daha da artan Sultan Alaeddin, Moğol Komutanı Samagar'ı zindana gönderdi. Sultan Alaeddin hakikat ortaya çıkana kadar Osman Bey'in oğlu Alaeddin'in yanında misafir olacağını belirterek Osman Bey'i hakikati ortaya çıkarması için serbest bıraktı.