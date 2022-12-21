Aile dizisine Akasya Durağı'ndan efsane transfer! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ortalığı yakıp geçecek! Diziye resmen yıldız yağıyor!

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR, UYARLAMA MI?

The Sopranos dizisinden uyarlanacak olan 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ; Volta isimli bir gece kulübünü işletmekte olan Aslan karakterini canlandıracak. Yine edinilen bilgiye göre kadın karakter ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışmakta olan psikolog Devin rolüne hayat verecek.