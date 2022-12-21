Aile dizisine Akasya Durağı'ndan efsane transfer! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ortalığı yakıp geçecek! Diziye resmen yıldız yağıyor!

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldıkları Aile dizisi hakkında birçok detay araştırılıyor. İşte Aile dizisi hakkında tüm merak edilenler...
KIVANÇ TATLITUĞ'UN AMCASINI OYNAYACAK
Aile dizisine son olarak Ushan Çakır ile Levent Ülgen dahil oldular. Levent Ülgen, Kıvanç Tatlıtuğ'un amcası olarak seyirci karşısına çıkacak.
AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR, UYARLAMA MI?
The Sopranos dizisinden uyarlanacak olan 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ; Volta isimli bir gece kulübünü işletmekte olan Aslan karakterini canlandıracak. Yine edinilen bilgiye göre kadın karakter ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışmakta olan psikolog Devin rolüne hayat verecek.