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    • Televizyon
    • 21.12.2022 22:24
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    • 21.12.2022 22:24
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    Aile dizisine Akasya Durağı'ndan efsane transfer! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ortalığı yakıp geçecek! Diziye resmen yıldız yağıyor!

    Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk kez birlikte yer alacakları Aile dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle dizi hakkında sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılmaya başlandı. Diziye transfer olan oyuncuların birbirinden başarılı ve ünlü olması diziseverleri daha da meraklandırdı. İşte Aile dizisi konusu ve kadroya dahil olan oyuncular...

    takvim.com.tr
    Aile dizisine Akasya Durağı’ndan efsane transfer!

    Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldıkları Aile dizisi hakkında birçok detay araştırılıyor. İşte Aile dizisi hakkında tüm merak edilenler...

    KIVANÇ TATLITUĞ'UN AMCASINI OYNAYACAK

    Aile dizisine son olarak Ushan Çakır ile Levent Ülgen dahil oldular. Levent Ülgen, Kıvanç Tatlıtuğ'un amcası olarak seyirci karşısına çıkacak.

    AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR, UYARLAMA MI?

    The Sopranos dizisinden uyarlanacak olan 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ; Volta isimli bir gece kulübünü işletmekte olan Aslan karakterini canlandıracak. Yine edinilen bilgiye göre kadın karakter ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışmakta olan psikolog Devin rolüne hayat verecek.
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        Haberler Televizyon Aile dizisine Akasya Durağı'ndan efsane transfer! Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ortalığı yakıp geçecek! Diziye resmen yıldız yağıyor!
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