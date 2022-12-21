Kuruluş Osman nefes kesti! Malhun Hatun, İsmihan Sultan’ın oyununu bozdu!

'Kuruluş Osman'ın 109. Bölümünde İsmihan Sultan, bir yandan Konya'daki Osman Bey'i öldürtme emrini Bayındır Bey'e verirken öte yandan Bala ve Malhun Hatunlar arasına nifak sokmaya çalıştı.
İsmihan Sultan'ın son hamlesi ise Yenişehir'i ele geçirmekti. İsmihan Sultan şehre erzak girmesini engelleyerek erzakları Olof'un kontrolündeki mağaralara istifletti.
Ahaliyi açlık tehlikesiyle kışkırtmaya çalışan İsmihan Sultan, bu hamlesiyle Osman Bey'in itibarını yok etmeyi planlarken İsmihan Sultan'ın planını Malhun Hatun bozdu.