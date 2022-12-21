Kuruluş Osman nefes kesti! Malhun Hatun, İsmihan Sultan’ın oyununu bozdu!

Turgut Bey'den gelen destek sonrası Olof'un adamları Dan, Frodi ve Kuzeyli Savaşçılar savaş meydanından kaçtılar. Malhun Hatun'un erzakları kurtardığından haberi olmayan İsmihan Sultan, "Kıtlık başlayacak! Sizin rezil edip elinize yüzünüze bulaştırdığınız ticareti dirilteceğim. Bir kelamımla yarın bütün kervanlar Yenişehir'de olur. Yok, vermem dersen… Kendi ahalini kıtlığa sürüklemiş olursun!" sözleriyle Bala Hatun ve Yenişehir halkını tehdit ederken Malhun Hatun'un şehre erzakla dönmesi karşısında şoka uğradı.