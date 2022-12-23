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    • Televizyon
    • 23.12.2022 19:58
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    • 23.12.2022 20:16
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    Esra Erol’da seyircisi 22 yaşındaki İrem Doğan’ı gözyaşlarına boğdu! Genç kız için seferber oldular! "Annem evi, arabayı satıp evden kaçtı!” demişti...

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran 22 yaşındaki İrem Doğan, "Annem evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı. Sonra da evden kaçtı" diyerek yardım istedi. Genç kızın annesi Yeliz Doğan’a ulaşan Esra Erol, anne-kızı canlı yayında yüzleştirdi. İrem Doğan annesinin tehdit edildiğini düşündüğünü söylerken Yeliz Hanım, kendi isteğiyle evden ayrıldığını söyledi. Öte yandan İrem için seferber olan Esra Erol izleyicisi, İrem Hanım’ı gözyaşlarına boğdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Esra Erol’da seyircisi 22 yaşındaki İrem için seferber oldu!

    ATV'nin reyting rekortmeni programlarında Esra Erol'da yine Türkiye gündemine oturan bir konuyla izleyenleri ekran başına kilitledi. 22 yaşındaki İrem Doğan, "Annem evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı. Sonra da evden kaçtı" diyerek Esra Erol'da programına başvurdu. Çanakkale'de yaşayan annesi Yeliz Doğan'ın evden ayrılışını gözyaşları içinde anlatan genç kız, o günü unutamadığını söyledi.

    "BABAM MS HASTASI"
    Babasının MS hastası olduğunu dile getiren İrem Doğan, "Yüzde 73 engelli bir babam var, koltuk değnekleriyle yürüyebiliyor. Şu an evin tüm yükü bende" dedi. Kaçtığı gün bankadan para çekip diş çektirmeye gideceğini belirten Yeliz Doğan, evden ayrıldıktan sonra bir kez daha dönmedi.

    Annesinin 1 milyon TL üzerinde bir parayı alarak evden kaçtığını öne süren 22 yaşındaki İrem Doğan, babasıyla birlikte tüm ailenin mağdur olduğunu vurguladı. Kripto para aldığı iddia edilen Yeliz Doğan'ın sanal paralardan hiç anlamadığını söyleyen 22 yaşındaki genç kız, "Annem emlakçılık yapıyordu. Her şeyi ortağıyla birlikte planladığını düşünüyorum" diye konuştu.

        CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER
        Genç kızın annesi Yeliz Doğan'a ulaşan Esra Erol, anne-kızı canlı yayında yüzleştirdi. İrem Doğan annesinin tehdit edildiğini düşündüğünü söylerken Yeliz Hanım, kendi isteğiyle evden ayrıldığını söyledi.

        Annesinin ortağı Selçuk Kılıç tarafından dolandırıldıklarını iddia eden İrem Hanım, "15 bin TL kredi çektim onun için. Hala o krediyi ödüyorum. Asgari ücretle geçiniyorum, ben bu parayı geri istiyorum" dedi.

        İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise Selçuk Kılıç tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek İrem Hanım'ın iddialarını güçlendirdi.

            ESRA EROL İZLEYİCİLERİ İREM İÇİN SEFERBER OLDU!
            İsmini vermek istemeyen bir başka seyirci ise İrem Doğan ve ailesine bağış yapmak istediğini dile getirdi. Bunun üzerine İrem Hanım gözyaşlarına hakim olamazken babası Rafi Doğan, "Benim buraya çıkmaktaki amacım bu değildi. Çocuklarım adına olursa, ben bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

            Esra Erol da Bakırköy Gönüllü Çevreciler Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin Rafi Bey'e akülü sandalye gönderdiklerini söyledi.

            Esra Erol'da programının bir başka izleyicisi de "Ben de bir anneyim, çocuğum 9 yaşında. Eşimden boşandım ancak onları bırakmadım. İrem ağladıkça benim içim parçalanıyor. Eğer İrem kabul ederse maddi anlamda destek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

                Tüm bunları gözyaşları içinde dinleyen İrem Hanım, "Çok teşekkür ederim, ben böyle olunca çok utanıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim ancak şu an ne diyeceğimi bilmiyorum" şeklinde konuştu.

                Programa telefonla bağlanan İbrahim Bey de İrem Hanım'ın kredi borcunu ödeyeceğini dile getirdi.

                Esra Erol da Yeliz Hanım ve Rafi Bey'in bugün anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvurduklarını söyledi.
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                Haberler Televizyon Esra Erol’da seyircisi 22 yaşındaki İrem Doğan’ı gözyaşlarına boğdu! Genç kız için seferber oldular! "Annem evi, arabayı satıp evden kaçtı!” demişti...
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