Esra Erol’da seyircisi 22 yaşındaki İrem Doğan’ı gözyaşlarına boğdu! Genç kız için seferber oldular! "Annem evi, arabayı satıp evden kaçtı!” demişti...

ESRA EROL İZLEYİCİLERİ İREM İÇİN SEFERBER OLDU!

İsmini vermek istemeyen bir başka seyirci ise İrem Doğan ve ailesine bağış yapmak istediğini dile getirdi. Bunun üzerine İrem Hanım gözyaşlarına hakim olamazken babası Rafi Doğan, "Benim buraya çıkmaktaki amacım bu değildi. Çocuklarım adına olursa, ben bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.