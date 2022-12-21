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    • Televizyon
    • 21.12.2022 20:57
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    • 21.12.2022 20:57
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    Güzide, Tarık’a karşı çocuklarını korumaya alıyor! İşte Aldatmak 14. bölümden ipuçları...

    ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi “Aldatmak”ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Yayınlanan fragmanlarıyla sosyal medyada büyük ses getiren dizinin yeni bölümünde Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide’yi tamamen çileden çıkarmayı başardı. Peki Tarık, Güzide’nin öfkesinin karşısında durabilecek mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Güzide, Tarık’a karşı çocuklarını korumaya alıyor!

    Güzide Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar. Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

    Tarık, servetinin ortaya çıkmasının ardından etrafındaki herkese şüpheyle yaklaşmaya başlar. Sırlar ortaya döküldükçe o da dostunu ve düşmanını ayırt etmeksizin her hamleye karşı elinde delil biriktirir. Zamanı geldikçe harekete geçecektir.

    Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır. Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

        Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Ozan her ne kadar unutmaya çalışsa da çektiği vicdan azabı ile bu kez daha şiddetli biçimde yüzleşecektir.

        Aldatmak'ın on dördüncü bölümünde, Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?
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        Haberler Televizyon Güzide, Tarık’a karşı çocuklarını korumaya alıyor! İşte Aldatmak 14. bölümden ipuçları...
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