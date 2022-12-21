Buğday Tanesi filmi konusu nedir, gerçek hikayeden uyarlama mı? Buğday Tanesi filmi oyuncuları kimdir?

FİLM HAKKINDA

Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan "Buğday Tanesi" filminin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlendi.

Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.

Deniz Arna ile Erkan Bektaş'ın da rol aldığı yapımın çekimleri İstanbul ve Ankara'da yapıldı.

Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatan film, Türkiye'de 400 salonda, yurt dışında ise 6 ülkede izleyiciyle buluştu.