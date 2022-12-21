Buğday Tanesi filmi konusu nedir, gerçek hikayeden uyarlama mı? Buğday Tanesi filmi oyuncuları kimdir?

Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, 2 Aralık'ta vizyona girdi. Film hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Buğday Tanesi filmi konusu nedir, gerçek hayattan uyarlama mı? Buğday Tanesi filmi oyuncuları kimdir?
FİLM HAKKINDA
Milletvekili Serkan Bayram'ın danışmanlığı ve yönlendirmesiyle Volkan Kapkın tarafından kaleme alınan "Buğday Tanesi" filminin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstlendi.
Yapımı Pro-In Production tarafından gerçekleştirilen filmin müziklerine Yıldıray Gürgen imza attı.
Deniz Arna ile Erkan Bektaş'ın da rol aldığı yapımın çekimleri İstanbul ve Ankara'da yapıldı.
Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatan film, Türkiye'de 400 salonda, yurt dışında ise 6 ülkede izleyiciyle buluştu.
Filmin geliri ile engelli yaşam merkezi kurulacak
İlham verici bir başarı hikayesi olarak öne çıkan filmin galası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul AKM'de yapıldı.
Öte yandan filmden gelen gelirle de İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacağı belirtildi.