Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 20.12.2022 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2022 20:30
    ABONE OL

    Yalnız Kurt 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Desene kumandan işler daha da kızışacak!"

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı Kadrosunda Cihan Ünal, Jessica May, Hasan Denizyaran gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Desene kumandan işler daha da kızışacak!" sözleri damga vurdu. İşte Cuma akşamları izleyici ile buluşan Yalnız Kurt’un 31. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Desene kumandan işler daha da kızışacak!

    ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Desene kumandan işler daha da kızışacak!" sözleri fragmana damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay ve Meryem, Can'ın elinde tutsaktır. Can, Meryem'e teklifini yapar. Ya Can ile birlikte olacak ya da Altay'ın ölümüne şahitlik edecektir. Meryem şok içinde ne yapacağını bilememektedir.

    Altay ile Meryem ölüm ile burun burunayken Can'ın Halit ile konsül üzerine planları da işlemektedir. Can konsül üyesi olacak, Halit de konsülün başına geçecektir.

    Tek sorun Harun Karacabey'in yokluğunda bunu konsüle kabul ettirmektir. Halit'in dehası bu noktada işe yarayacaktır.

        Minnet ve Ferdi, Müstakim'in ısrarlarına daha fazla dayanamazlar ve soluğu Red Embers'da alırlar. Müstakim, Altay ile Meryem'in burada olduğundan emindir.

        Kısa sürede çatışma başlar. Ama bu hamleleri Barış'tan gelen kesin emirle son bulur. Artık sıra Ahmet'in resmi bir aramayla Red Embers'a girmesindedir. Ama orada göreceği manzara kendisini şok edecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Vakıf katılım
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Desene kumandan işler daha da kızışacak!"
            SON DAKİKA