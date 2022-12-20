Yalnız Kurt 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Desene kumandan işler daha da kızışacak!"

ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin merakla beklenen 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Desene kumandan işler daha da kızışacak!" sözleri fragmana damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay ve Meryem, Can'ın elinde tutsaktır. Can, Meryem'e teklifini yapar. Ya Can ile birlikte olacak ya da Altay'ın ölümüne şahitlik edecektir. Meryem şok içinde ne yapacağını bilememektedir.