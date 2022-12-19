Kuruluş Osman 109. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benden alacağınız tek şey Türk’ün ezici yumruğu olacak!"

Osman Bey öne sürülen şartları kabul etmezken Kantakuzenos şövalye ve piyadelerin saldırıya geçmek için hazır olduğunu söyleyerek tehditlerde bulundu. Kantakuzenos'un tehditlerine aldırmayan Osman Bey, kılıcıyla anlaşma masasını tek darbede ortadan ikiye bölerek "Ben kanla beslenmem! Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt dahi bırakmam!" diyerek İnegöl'den ayrıldı.