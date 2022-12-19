Kuruluş Osman 109. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Benden alacağınız tek şey Türk’ün ezici yumruğu olacak!"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 109. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Benden alacağınız tek şey Türk'ün ezici yumruğu olacak!" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde Osman Bey ve Alpları, Turgut Bey'den kaleyi almak için İnegöl'e gittiler. Osman Bey'i İnegöl'de, Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'da bekliyordu.
Osman Bey, İnegöl'ü Turgut Bey'den geri isterken İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'den gelen fermanla Turgut Bey'in artık İnegöl'ün sadece hakimi değil aynı zamanda sahibi olduğunu söyledi. İsmihan Sultan, Selçuklu ve Bizans arasında bir anlaşma masası kurulduğunu belirterek Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu yana elde edilmiş Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerini istedi.
Osman Bey öne sürülen şartları kabul etmezken Kantakuzenos şövalye ve piyadelerin saldırıya geçmek için hazır olduğunu söyleyerek tehditlerde bulundu. Kantakuzenos'un tehditlerine aldırmayan Osman Bey, kılıcıyla anlaşma masasını tek darbede ortadan ikiye bölerek "Ben kanla beslenmem! Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt dahi bırakmam!" diyerek İnegöl'den ayrıldı.