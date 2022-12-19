1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kayboldu! 22 yaşındaki kızı yaşadıklarını Esra Erol’a anlattı! “Öyle anne olmaz olsun”

ATV'nin sevilen ve reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Programa Çanakkale'den başvuran 22 yaşındaki İrem Doğan, 43 yaşındaki Yeliz Doğan'ın 5,5 ay önce evi terk ettiğini belirterek yardım istedi.
"Hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum" diyen İrem, annesinin ev ve arabayı satarak biriktirdikleri yaklaşık 1 milyon TL'ye parayı kriptoda batırdığını ve ortadan kaybolduğunu söyledi.
İrem Doğan, "Annem kaybolduğu gün İstanbul'a gelmiş. Ortadan kaybolmadan önce tüm tanıdıklarımızdan para istemiş. Erkek arkadaşımdan da 7 bin lira almış" ifadelerini kullandı.