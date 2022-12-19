Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 20.12.2022 01:10
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    • 20.12.2022 01:29
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    1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kayboldu! 22 yaşındaki kızı yaşadıklarını Esra Erol’a anlattı! “Öyle anne olmaz olsun”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Çanakkale’den başvuran 22 yaşındaki İrem Doğan, annesi Yeliz Doğan’ın yaklaşık 1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kaybolduğunu söyledi. Esra Erol’dan yardım isteyen genç kadın, “Babamın yüzde 73 engeli var, MS hastası, değneklere tutunarak yürüyor. Evin yükü bende. Babama bakıyorum, kardeşim var, ona bakıyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan İrem yürekleri sızlatırken sosyal medyada yorum yağdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Evi terk eden annesi için Esra Erol’dan yardım istedi!

    ATV'nin sevilen ve reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da, akılalmaz bir olay yaşandı. Programa Çanakkale'den başvuran 22 yaşındaki İrem Doğan, 43 yaşındaki Yeliz Doğan'ın 5,5 ay önce evi terk ettiğini belirterek yardım istedi.

    "Hem annemi aramak istiyorum, hem de anneme hesap sormak istiyorum" diyen İrem, annesinin ev ve arabayı satarak biriktirdikleri yaklaşık 1 milyon TL'ye parayı kriptoda batırdığını ve ortadan kaybolduğunu söyledi.

    İrem Doğan, "Annem kaybolduğu gün İstanbul'a gelmiş. Ortadan kaybolmadan önce tüm tanıdıklarımızdan para istemiş. Erkek arkadaşımdan da 7 bin lira almış" ifadelerini kullandı.

        "SELÇUK KILIÇ'TAN ŞÜPHELENİYORUM"
        Doğan, "Annemin kaçışıyla ilgili ortağı olan Selçuk Kılıç'tan şüpheleniyorum. Annem evi, arabayı satıp kripto paraya yatırdı sonra da ortadan kayboldu. Annem kaçmadan önce başkasına aşık olduğunu söylemiş" dedi.

        Program devam ederken Esra Erol'a birçok ihbar geldi. Gelen ihbarlar arasında Yeliz Doğan'ın en son Bursa Görüklü'de görüldüğü ileri sürüldü.

        Esra Erol, İrem Doğan'a 5 aydır kayıp olan Yeliz Doğan'ı bulacağına dair söz verirken sosyal medyada yorum yağdı.
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            Haberler Televizyon 1 milyon TL’ye yakın parayı kriptoda batırıp ortadan kayboldu! 22 yaşındaki kızı yaşadıklarını Esra Erol’a anlattı! “Öyle anne olmaz olsun”
                SON DAKİKA