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    • Televizyon
    • 19.12.2022 12:04
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    • 19.12.2022 12:04
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    Gülsim Ali İlhan'ın kırıntısının kalmadığı dizide bir cenaze daha kalktı! 'Aç gözlerini!' Gönül Dağı 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Gönül Dağı'na bir isim daha veda ediyor. TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Son sezonda Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek karakterinin hikayesi sona ermişti. Yerine ise Berfin Kıymaz Aylin karakteriyle dahil edilmişti. Ancak bir kaç bölüm sonra Kıymaz diziden çıkartıldı.

    Gönül Dağı 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılmasıyla yerine gelen bir çok isim reytinglerde istenilen başarı elde edilemeyince apar topar oyuncu kadrosundan çıkartılmıştı. TRT 1'in sevilen dizisinin 79. bölümünde bir isim daha projeye veda ediyor. Bir cenaze daha kalktı! Fragmana 'Aç gözlerini!' haykırışları damga vurdu. İşte detaylar...

    Aylin karakterini canlandıran oyuncunın diziden sessiz sedasız ayrılması sonrası diziye başka isimlerin veda edip etmeyeceği gündeme geldi.

    GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

    Merak edilen soru kısa sürede yanıt buldu. Gönül Dağı 79. bölüm fragmanına 'Aç gözlerini!' sözleri damga vurdu. Sait Seçkin'in hayat verdiği Güneş Toplayan Adam'ın son bölümde öleceği iddia edildi.

    Fragmanda Selma farkında olmadan annesinin mezarını görüyor. Babası olduğunu bilmediği Güneş Toplayan Adam'ı son nefesini verirken gören Selma gözyaşlarına boğuluyor.

    GÜNEŞ TOPLAYAN ADAM ÖLECEK Mİ?

    Gönül Dağı dizisinde Sait Seçkin'in hayat verdiği Güneş Toplayan Adam'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

    SAİT SEÇKİM KİMDİR?

    Sait Seçkin oyuncu, seslendirme sanatçısı, yönetmeni ve yazardır.

    14 Eylül 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Davutpaşa Anadolu Lisesi'nde okudu.

        Tiyatroya 1981 yılında çocuk yaşta, yarı profesyonel bir grup olan İstanbul Eczacılar Odası'na bağlı Ülkü Ayvaz yönetimindeki Havan Tiyatro Topluluğu'nda başladı.

        1987 yılında Ferhan Şensoy'un nöbetçi tiyatrosuna girdi. 2 yıl boyunca nöbetçi tiyatroda eğitim aldı. 1989 yılında 'Minyeli Abdullah' filminde Berhan Şimşek'in canlandırdığı Minyeli Abdullah'ın gençliğini oynadı.
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        Haberler Televizyon Gülsim Ali İlhan'ın kırıntısının kalmadığı dizide bir cenaze daha kalktı! 'Aç gözlerini!' Gönül Dağı 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
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