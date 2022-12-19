Gülsim Ali İlhan'ın kırıntısının kalmadığı dizide bir cenaze daha kalktı! 'Aç gözlerini!' Gönül Dağı 79. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrılmasıyla yerine gelen bir çok isim reytinglerde istenilen başarı elde edilemeyince apar topar oyuncu kadrosundan çıkartılmıştı. TRT 1'in sevilen dizisinin 79. bölümünde bir isim daha projeye veda ediyor. Bir cenaze daha kalktı! Fragmana 'Aç gözlerini!' haykırışları damga vurdu. İşte detaylar...

