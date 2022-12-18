Kardeşlerim 73. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kim olduğunu bulamamışsınız galiba"

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 73. bölüm fragmanı yayınlandı.
72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hastaneye yetiştirilen Şengül bebeği sağ salim doğurdu. Umut herkesin umudu oldu. Gönül'ün bilerek yardım etmediğini gören Akif ise bunu kendi lehine çevirip ona şantaj yaptı. Orhan'ın bebeğe olan ilgisini kıskanan Gönül, dünyayı herkese çekilmez hale getirirken Şengül ise mutludur.
DORUK İLE ASİYE'NİN ARASI AÇILIYOR
Doruk'un annesine inanması Asiye'yi yaralar. Doruk ise annesini konfeksiyon atölyesine yüzleşmeye götürür. Nebahat çoktan kendini sağlama almıştır. Adam onu tanımadığını ve işten tasarruf yüzünden çıkartıldığını söyler.
Annesine inanmak isteyen Doruk ile Asiye'nin arası iyice açılır ve Nebahat bu fırsatı kaçırmaz. Melis ile Doruk'u yakınlaştırmaya çalışır.