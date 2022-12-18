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    • Televizyon
    • 18.12.2022 19:04
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    • 18.12.2022 19:04
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    Kardeşlerim 73. bölüm fragmanı yayınlandı: "Kim olduğunu bulamamışsınız galiba"

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı sevilen dizi “Kardeşlerim” Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 73. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Kim olduğunu bulamamışsınız galiba

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in merakla beklenen 73. bölüm fragmanı yayınlandı.

    72. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Hastaneye yetiştirilen Şengül bebeği sağ salim doğurdu. Umut herkesin umudu oldu. Gönül'ün bilerek yardım etmediğini gören Akif ise bunu kendi lehine çevirip ona şantaj yaptı. Orhan'ın bebeğe olan ilgisini kıskanan Gönül, dünyayı herkese çekilmez hale getirirken Şengül ise mutludur.

    DORUK İLE ASİYE'NİN ARASI AÇILIYOR
    Doruk'un annesine inanması Asiye'yi yaralar. Doruk ise annesini konfeksiyon atölyesine yüzleşmeye götürür. Nebahat çoktan kendini sağlama almıştır. Adam onu tanımadığını ve işten tasarruf yüzünden çıkartıldığını söyler.

    Annesine inanmak isteyen Doruk ile Asiye'nin arası iyice açılır ve Nebahat bu fırsatı kaçırmaz. Melis ile Doruk'u yakınlaştırmaya çalışır.

        TOLGA'NIN BABASI EVE BASKIN YAPIYOR
        Tolga'nın yerini öğrenen babası ise eve baskın yapar. İçeride Oğulcan vardır ve önce ona patlar. Her şeyi kırıp dökmeye başlar. Tolga da eve gelince işler iyice kızışır. Oğulcan ve Tolga ondan kaçarken aniden çıkan araba Ahmet'e çarpar. Ona çarpan ise Gönül'dür.

        KADİR'İN KAZA GÖRÜNTÜLERİ LEYLA'NIN ELİNE GEÇİYOR
        Oğulcan, Afra'nın kırılan telefonu yerine annesinin sakladığı telefonunu verir. Afra ise telefonu Leyla'ya verir. Telefonu kurcalayan Leyla, Kadir'in kaza görüntülerini bulur ve gördükleri karşısında şok olur.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
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