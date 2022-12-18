TEŞKİLAT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 18 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Teşkilat yeni bölümü ne zaman sorusu dizinin izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. TRT 1'in sevilen dizisi her Pazar izleyicisiyle buluşuyor. Son haftalarda TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanıyor. Peki Teşkilat bu akşam yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!
18 ARALIK 2022 TRT1 YAYIN AKIŞI!
5:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:05 Kasaba Doktoru
16:30 Ana Haber
16:55 Kapanış Töreni
17:05 Kupa Saati
18:00 2022 Dünya Kupası Final Karşılaşması "Arjantin-Fransa"
20:30 Teşkilat
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:00 Hayallerinin Peşinde
03:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
05:50 Kapanış
TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Teşkilat yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. TRT1 yayın akışına göre Teşkilat dizisinin yeni bölümü 18 Aralık 2022 tarihinde saat 20:30'da yayınlanacak.
Ancak Arjantin-Fransa maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü gecikmeli olarak başlayabilir.