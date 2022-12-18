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    • Televizyon
    • 18.12.2022 20:42
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    • 18.12.2022 20:50
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    TEŞKİLAT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 18 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Dünya Kupası Final Karşılaşması "Arjantin-Fransa" dolayısıyla Teşkilat dizisinin yeni yayın tarihi merak konusu oldu. Dünya Kupası maçları bilindiği üzere TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Hal böyle olunca Teşkilat dizisinin izleyicileri yeni bölümün ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Teşkilat bu akşam yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 18 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı ve diğer detaylar...

    TEŞKİLAT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Teşkilat yeni bölümü ne zaman sorusu dizinin izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. TRT 1'in sevilen dizisi her Pazar izleyicisiyle buluşuyor. Son haftalarda TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanıyor. Peki Teşkilat bu akşam yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!

    18 ARALIK 2022 TRT1 YAYIN AKIŞI!

    5:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:25 Kalk Gidelim
    08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
    11:45 Enine Boyuna
    13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    14:05 Kasaba Doktoru
    16:30 Ana Haber
    16:55 Kapanış Töreni
    17:05 Kupa Saati
    18:00 2022 Dünya Kupası Final Karşılaşması "Arjantin-Fransa"
    20:30 Teşkilat
    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
    03:00 Hayallerinin Peşinde
    03:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
    05:50 Kapanış

    TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

    Teşkilat yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak. TRT1 yayın akışına göre Teşkilat dizisinin yeni bölümü 18 Aralık 2022 tarihinde saat 20:30'da yayınlanacak.

    Ancak Arjantin-Fransa maçı nedeniyle dizinin yeni bölümü gecikmeli olarak başlayabilir.

        TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

        TRT1'in oyuncu kadrosunda yer alan isimler oldukça dikkat çekiyor. Dizinin yönetmenlik koltuğunda Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç gibi isimler otururken senaristliğini ise Timur Savcı, Burak Sağyaşar yapıyor. Dizide yer alan isimler ise şu şekilde;

        Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Nihat Alptuğ Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Yavuz Bingöl, Uğur Ahmet Say, Mehmet Usta, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı
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        Haberler Televizyon TEŞKİLAT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 18 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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