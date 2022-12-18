TEŞKİLAT BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 18 Aralık 2022 TRT 1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Teşkilat yeni bölümü ne zaman sorusu dizinin izleyicileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. TRT 1'in sevilen dizisi her Pazar izleyicisiyle buluşuyor. Son haftalarda TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanıyor. Peki Teşkilat bu akşam yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!