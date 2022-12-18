Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sıkı bir terbiyeden geçirelim hepsini”

Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledi. Dumrul'u vuran kişiyi ekranda gördü ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında buldu.

Cezayir'in ekranda gördüğü kişi ölüm makinesi olarak bilinen Fransız Jean Luc'tu. Cezayir çok büyük bir çelişki ile karşı karşıya kaldı çünkü Fransız Jean Luc Cezayir'in ölen abisinin oğluydu yani Cezayir'in yeğeni…

Cezayir'in abisini öldüren silah ortaya çıktı ve rapor sonucunda silahın üzerindeki parmak izleri Firuzeye ait olduğu belirlendi.

İzini kaybettiren ama yıllar sonra ortaya çıkan ve tekrar Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir'e yüz yüze geldi.

Cezayir, Luc'u ailesinden uzak durması için uyardı. Ayrıca Jean Luc babaannesi Gülendam ile ilk defa karşı karşıya geldi.