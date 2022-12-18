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    • Televizyon
    • 18.12.2022 23:30
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    • 18.12.2022 23:30
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    Aldatmak 14. bölüm fragmanı nefes kesti: "Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!"

    Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe günleri milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına "Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 14. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!

    ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragman sosyal medyada büyük ses getirirken yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Tarık, Yeşim'in onca yalanı ve oyunu yüzünden Öykü'nün kaybolduğuna inanmaz. Sahip olduğu servetin ortaya çıkmasıyla etrafındaki herkesten bir hamle bekliyordur.

    Annesinin yüz çevirmesine rağmen Oylum yalnız değildir. Aile bireyleri, Selin ve özellikle Tolga ona hem maddi, hem manevi destek olur. Etrafındakilere daha fazla yük olmak istemeyen Oylum hayatında yeni bir başlangıç yapmak için bir adım atmaya karar verir. Bütün bunlar olurken hayatına yeni giren insanın planlarından bihaberdir.

    Ozan inşaatta tespit ettiği uygunsuzlukları Oltan'a anlatır. Bunun işyerinde ona alenen düşman kazandıracağını farkındadır ama durumlar onun bile tahmin edemeyeceği bir noktaya gelir.

        Güzide her ne kadar Oylum'u tamamen sildiğini söylese de içten içe kızına duyduğu özlem ve üzüntü gün geçtikçe büyür. Ama ne olursa olsun Oylum ve Tarık konusunda geri adım atmaz.

        Aldatmak'ın on üçüncü bölümünde, Güzide'nin uzun zaman önce tahmin ettiği tehlike artık kendini açıkça belli eder. Ancak patlayan olaylar düşündüğünden de vahimdir.

        Güzide ailesini kurtarmak için ya vicdanını susturacak ya da sevdiklerini kendi elleriyle felakete sürükleyecektir.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 14. bölüm fragmanı nefes kesti: "Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!"
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