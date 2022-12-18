Aldatmak 14. bölüm fragmanı nefes kesti: "Oltan ile bir olup oğlumun hayatını önüme koydunuz benim!"

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragman sosyal medyada büyük ses getirirken yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tarık, Yeşim'in onca yalanı ve oyunu yüzünden Öykü'nün kaybolduğuna inanmaz. Sahip olduğu servetin ortaya çıkmasıyla etrafındaki herkesten bir hamle bekliyordur.
Annesinin yüz çevirmesine rağmen Oylum yalnız değildir. Aile bireyleri, Selin ve özellikle Tolga ona hem maddi, hem manevi destek olur. Etrafındakilere daha fazla yük olmak istemeyen Oylum hayatında yeni bir başlangıç yapmak için bir adım atmaya karar verir. Bütün bunlar olurken hayatına yeni giren insanın planlarından bihaberdir.
Ozan inşaatta tespit ettiği uygunsuzlukları Oltan'a anlatır. Bunun işyerinde ona alenen düşman kazandıracağını farkındadır ama durumlar onun bile tahmin edemeyeceği bir noktaya gelir.