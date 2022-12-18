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    • Televizyon
    • 19.12.2022 01:12
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    • 19.12.2022 01:12
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    Heyecan dorukta! Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Elif artık senin gelinin!"

    Seray Kaya ile Berk Okay’ın başrolünü üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman Fırat’ın "Elif artık senin gelinin!" sözleri damga vururken Ümran’ın bir sonraki hamlesi merak konusu oldu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Elif artık senin gelinin!

    Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Bir Küçük Gün Işığı'nın 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Fırat'ın "Elif artık senin gelinin!" şeklindeki sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı.

    16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir.

    Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır.

        Uzaklaştırma kararına uymazsa, hakkında hapis isteminde bulunulacaktır. Fırat, Elif'le Güneş'in bir arada kalmalarını sağlamak için tüm olasılıkları dener.

        Geriye sadece tek bir çıkar yol kalır. Elif her yerde aranırken Fırat, Elif ve Güneş'i konağa getirir. Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Heyecan dorukta! Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Elif artık senin gelinin!"
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