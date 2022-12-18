Heyecan dorukta! Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Elif artık senin gelinin!"

Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Bir Küçük Gün Işığı'nın 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Fırat'ın "Elif artık senin gelinin!" şeklindeki sözleri yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı.
16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Elif tutuklanırken Fırat'ın elinden hiçbir şey gelmez, Güneş'i hastaneye yetiştirir. Elif, yerini Fırat'ın ihbar ettiğine inanırken Güneş hastanededir.
Ateşi bir türlü düşmez, bir mucizeye ihtiyacı vardır. Elif, Güneş'in ilacı olur. Ancak Ümran, Elif'i, Güneş'ten uzak tutmaya kararlıdır.