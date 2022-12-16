Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FRAGMANI! "Beni bırakıp nereye böyle?" Abdullah Alev aşkı...

Show TV'nin taze dizisi Kızılcık Şerbeti 8. bölümüyle yayınlandı. Cuma akşamlarının sevilen dizisinin başrolünde Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. 8. bölümü izleyenler şimdi 9. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FRAGMANI...
KIZILCIK ŞERBETİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
8. bölümden sonra Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Abdullah ve Alev'in git gide yakınlaşması damga vurdu. Öte yandan Fatih, evi terk eden biricik karısı Doğa'nın gönlünü almak için babasıyla arasını iyi tutmaya başladı. Bu durum ise Ünal ailesinde kargaşaya neden oldu.
KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.
Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.