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    • Televizyon
    • 17.12.2022 19:04
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    • 17.12.2022 19:04
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    17 Aralık bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı? 17 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI || Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

    TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi olan Bugün Gönül Dağı var mı? Sorusu, dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, bugün Gönül Dağı var mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    17 Aralık bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı?

    Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor.

    BUGÜN GÖNÜL DAĞI VAR MI?

    TRT 1'de yayınlanacak 2022 Dünya kupası özellikle ödül töreni nedeniyle Bugün Gönül Dağı var mı? Sorusu merak ediliyordu. Yapılacak olan törenin ardından Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında olacak. Uzun süredir ekranların uzak kalan dizi, 17 Aralık günü izleyicileri ile buluşacak.

    17 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

    Teşkilat 13:40

    Ana Haber 17:00

    2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması Hırvatistan - Fas 18:00

    Ana Haber 19:00

    Kupa Töreni 3'üncülük 20:00

    Gönül Dağı 20:20

        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

        Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir? Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir. Hacer'in olmayacak davranışları, Rıfat'a hangi kararları aldırmaya sevk edecektir?
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        Haberler Televizyon 17 Aralık bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı? 17 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI || Gönül Dağı ne zaman başlıyor?
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