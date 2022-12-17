17 Aralık bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı? 17 Aralık TRT 1 YAYIN AKIŞI || Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor.
BUGÜN GÖNÜL DAĞI VAR MI?
TRT 1'de yayınlanacak 2022 Dünya kupası özellikle ödül töreni nedeniyle Bugün Gönül Dağı var mı? Sorusu merak ediliyordu. Yapılacak olan törenin ardından Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında olacak. Uzun süredir ekranların uzak kalan dizi, 17 Aralık günü izleyicileri ile buluşacak.
17 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
Teşkilat 13:40
Ana Haber 17:00
2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması Hırvatistan - Fas 18:00
Ana Haber 19:00
Kupa Töreni 3'üncülük 20:00
Gönül Dağı 20:20