Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran ve Ferit tam aşka geliyor derken Sultan...

Star'ın Yalı Çapkını dizisi 13. bölümüyle dizi severleri ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan dizide psikoloğa giden ismin Ferit olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hikayesi gerçek dizinin her bölümü yoğun ilgi görüyor. Gözler şimdi 14. bölümde. Peki Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yalı Çapkını 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!