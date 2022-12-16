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    • Televizyon
    • 17.12.2022 00:46
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    • 17.12.2022 00:56
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    Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? "Beni bırakıp nereye böyle?" Abdullah Alev aşkı...

    Show TV'nin taze dizisi Kızılcık Şerbeti 8. bölümüyle yayınlandı. Cuma akşamlarının sevilen dizisinin başrolünde Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. 8. bölümü izleyenler şimdi 9. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FRAGMANI...

    Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FRAGMANI!

    Kızılcık Şerbeti gerçek hikayesiyle her hafta izleyiciyi Show TV ekranlarına kitliyor. Son bölümde Doğa bavulunu alıp evi terk etmişti. 9. bölüm fragmanında Fatih, Doğa'ya "Beni bırakıp nereye böyle?" diyor. Öte yandan Alev ve Abdullah hakkında çıkan aşk iddiaları ise güçleniyor. İşte Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FRAGMAN...

    KIZILCIK ŞERBETİ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    8. bölümden sonra Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Abdullah ve Alev'in git gide yakınlaşması damga vurdu. Öte yandan Fatih, evi terk eden biricik karısı Doğa'nın gönlünü almak için babasıyla arasını iyi tutmaya başladı. Bu durum ise Ünal ailesinde kargaşaya neden oldu.

    KIZILCIK ŞERBETİ 9. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

    İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır.

    Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar.

        Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

        KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

        Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yanı sıra;

        Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti 9. bölüm FRAGMANI! Kızılcık Şerbeti 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? "Beni bırakıp nereye böyle?" Abdullah Alev aşkı...
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