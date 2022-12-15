Evli ve 3 çocuk annesi Nurten’le sosyal medyada tanışıp aşk yaşadı! “Bebeğimi sattı” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi! Büyük yüzleşme...

Esra Erol'da programına başvuran Ayhan Karabacak'ın yaşadıkları ağızları açık bıraktı. Nurten Koçak ile sosyal medyada tanıştığını dile getiren Karabacak, "İsmi hariç her şeyi sakladı. Evli ve çocuklu olduğunu sonradan öğrendim. Ben bekar ve bir çocuk annesi sanıyordum. Evli ve üç çocuğu varmış" dedi.