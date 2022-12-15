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    • Televizyon
    • 15.12.2022 19:35
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    • 15.12.2022 19:53
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    Evli ve 3 çocuk annesi Nurten’le sosyal medyada tanışıp aşk yaşadı! “Bebeğimi sattı” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi! Büyük yüzleşme...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ayhan Karabacak, sosyal medyada tanıştığı Nurten Koçak tarafından kandırıldığını belirterek başından geçenleri anlattı. Kendisini bekar olarak tanıtan Nurten Koçak’ın aslında evli ve 3 çocuk annesi olduğunu öğrenen Karabacak, “Benden hamile olduğu için durumu kabul etmek zorunda kaldım” dedi. Ayhan Bey’in sonrasında yaşadıkları ise kan dondurdu. Karabacak, “Nurten doğurduğu çocuğumuzu kaybetti” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi. İşte detaylar...

    “Bebeğimi sattı” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi!

    Esra Erol'da programına başvuran Ayhan Karabacak'ın yaşadıkları ağızları açık bıraktı. Nurten Koçak ile sosyal medyada tanıştığını dile getiren Karabacak, "İsmi hariç her şeyi sakladı. Evli ve çocuklu olduğunu sonradan öğrendim. Ben bekar ve bir çocuk annesi sanıyordum. Evli ve üç çocuğu varmış" dedi.

    Kimliğinde gerçekleri gördükten sonra Nurten Koçak'ı babasının evine götüren Karabacak, "Babası ayaklarıma kapandı. 'Al benim kızımı' dedi. Nurten o dönem benden hamile olduğu için durumu kabul etmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

    Karabacak, tüm bunlar yaşanırken Nurten Koçak'ın resmi nikahlı eşinin; çocuklarını ve kendisini terk eden karısının ilişkisini öğrendiğini ve tazminat davası açtığını belirtti.

        Davadan korkan Nurten'in eşine geri döndüğünün altını çizen Ayhan Bey, "Adamla barışıyor. Evi dayayıp döşetiyor. Kayseri'den ev tutturuyor. Davayı geri çektiği gün, benim yanıma geri geldi" dedi.

        Bebeği doğduktan sonra 3 kere gördüğünü dile getiren Ayhan Bey, şunları söyledi: "Çocuğu annesinin evinde doğurdu, doğum yırtığı olmuş. Ameliyatını ben yaptırdım.

        Çocuğu Gülben diye birine vermiş. Ayın 15'ine kadar müsaade istedi ancak 17'sinde ortadan kayboldu. Yasal olmayan yollardan çocuğu birine verdi. Benim Nurten umurumda değil, çocuğumu bulmak istiyorum"
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            Haberler Televizyon Evli ve 3 çocuk annesi Nurten’le sosyal medyada tanışıp aşk yaşadı! “Bebeğimi sattı” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi! Büyük yüzleşme...
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