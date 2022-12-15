CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ? Hande Ataizi Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden? Hande Ataizi kimdir, nereli, kaç yaşında?

HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da doğdu. Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Üvey babasından olan Sinan adında bir erkek kardeşi vardır. Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında ilk filmi olan "Mum Kokulu Kadınlar" ile üne kavuşan Hande Ataizi, bu film ile Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Hande Ataizi, Cam Davran'la beraber birçok dizi, film ve şov programlarında yer aldı. Bunlardan en çok gündeme geleni ise, 2002' de manken Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokat ile bilinen "İki Kere Kiki" programı oldu.

Magazin gündeminde birçok olay ile gündeme gelen Hande Ataizi'nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri de, yeni yaptırdığı estetikli burnunu magazincilerden saklamak için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmasıydı. Bu haberle beraber uzun süre gündem de kaldı.