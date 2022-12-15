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    • Magazin
    • 15.12.2022 20:04
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    • 15.12.2022 20:08
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    CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ? Hande Ataizi Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden? Hande Ataizi kimdir, nereli, kaç yaşında?

    Camdaki Kız 15 Aralık 2022 Perşembe günü yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Fenomen dizide Cana'nın sonu göründü. Peki CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ? Hande Ataizi Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden? Hande Ataizi kimdir, nereli, kaç yaşında? Hiç evlendi mi, eski eşleri kim? Çocuğu var mı?

    CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ?

    Kanal D'nin ilgi ile takip edilen dizisi Camdaki Kız son bölümüyle fırtınalar estirecek. 61. bölümde Cana'nın ölümü herkesi şoke ediyor. Sedat hastanede ağlarken ağzından 'Ölmüşler' kelimesi çıkıyor. Camdaki Kız'ın kötü karakteri Cana'nın ölüp ölmediği internet arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ? Hande Ataizi Camdaki Kız dizisinden ayrıldı mı, neden? Hande Ataizi kimdir, nereli, kaç yaşında?

    CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gerçek hikayeden esinlenerek uyarlanan dizi Camdaki Kız 61. bölümüyle 15 Aralık 2022 bugün saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanacak.

    CAMDAKİ KIZ CANA ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ?

    Cana bu bölümde hastanelik oluyor. Kapıda ağlayan Sedat ise 'Ölmüşler' diyerek Nalan'a sarılıyor. Cana'nın sağlık durumu yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da doğdu. Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrıldı. Üvey babasından olan Sinan adında bir erkek kardeşi vardır. Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında ilk filmi olan "Mum Kokulu Kadınlar" ile üne kavuşan Hande Ataizi, bu film ile Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

    Hande Ataizi, Cam Davran'la beraber birçok dizi, film ve şov programlarında yer aldı. Bunlardan en çok gündeme geleni ise, 2002' de manken Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokat ile bilinen "İki Kere Kiki" programı oldu.

    Magazin gündeminde birçok olay ile gündeme gelen Hande Ataizi'nin en çok konuşulan magazin olaylarından biri de, yeni yaptırdığı estetikli burnunu magazincilerden saklamak için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmasıydı. Bu haberle beraber uzun süre gündem de kaldı.

        Hande Ataizi, sinema ve dizilerdeki başarılı oyunculuklarının yanı sıra pek çok televizyon programının da sunuculuğunu yapmıştır. Tiyatro da yapan Hande Ataizi, Cihan Ünal ile "Özel Hayatlar" tiyatro oyununu oynamıştır.

        2012 yılında Benjamin Harvey ile evlenen Hande Ataizi, 2018'de Harvey'le yollarını ayırdı. Harvey'den Aslan Leon Harvey adında bir çocuğu var. Ataizi bir süredir Dinç Aydoğdu ile beraber.

        Hande Ataizi, "Mum Kokulu Kadınlar", "Kahpe Bizans", "Melekler Evi", "Çılgın Dersane" filmlerinde rol almıştır.

        HANDE ATAİZİ ESKİ EŞLERİ!

        Hande Ataizi 2012 - 2018 yılları arasında Benjamin Harvey ile evli kalmıştır. Ataizi, Fethi Pekin ile ise 2004 yılında evlenip aynı yıl boşanmıştır.

        49 yaşındaki oyuncunun Aslan Leon Harvey adında bir çocuğu bulunmaktadır.
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