Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu: Osman Bey İsmihan Sultan’a böyle oyun kurdu!

İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından Bizans Devletleri ile sıkıştırılan Osman Bey iki devletle savaşmak yerine dahiyane bir plan yaparak kaleleri teslim etmiş gibi yaptı. İsmihan Sultan'ın kaleleri Uraz, Şahin ve Demirhan Bey'lere vereceğini düşünen Osman Bey ormanda gizli bir yerde üç beyle buluşup beyleri planına ortak etti.