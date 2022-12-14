Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: İsmihan Sultan ve Kantekuzenos’un sunduğu anlaşmayı Osman Bey kılıcıyla parçaladı

Kuruluş Osman'ın 108. Bölümünde, Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gitti.
Osman Bey, İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini de gördü. Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni Turgut Bey'den geri isterken İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'den gelen fermanla Turgut Bey'in artık İnegöl'ün hakimi değil, sahibi olduğunu söyledi.
Osman Bey, "Kim olursan ol! Ben kanımla aldığım yurdu, kanımı dökmeden vermem!" diyerek rest çekti.