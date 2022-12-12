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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 12.12.2022 10:03
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    • 12.12.2022 10:03
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    MÜGE ANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN - 12 ARALIK 2022 | Eşi tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan Elnare olayında flaş detay

    ATV canlı yayın Müge Anlı izle... Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri...Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı canlı yayınında bugünün konuları milyonları yine ekran başına kilitliyor. Balıkesir'de kocası tarafından köydeki erkeklere satıldığı iddia edilen Elnare Kızmaz'ın en az 35 kişiyle para karşılığı ilişkiye zorlandığı ileri sürüldü. Evden kaçan 16 yaşındaki kızın profiline koyduğu ibare Müge Anlı'nın stüdyosunu buz kestirdi. Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Müge Anlı'da.

    Müge Anlı | CANLI YAYIN

    Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri... Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN

    Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen son konu adeta tüyleri diken diken etti. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. İddialara göre akıl sağlığında sorunlar bulunan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz, kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldı. Köydeki birçok şahsın kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

    İstanbul'da 12 gün önce kaybolan ve evden kaçtığı düşünülen Nehir Batak'ın babası Asım Batak, Müge Anlı'nın programına katıldı. Program kapsamında genç kızın Instagram profili ekrana yansıtıldı. Profilde yazan "Evli" ibaresi, Müge Anlı dahil olmak üzere stüdyodaki herkesi şaşırttı.
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    Haberler Televizyon MÜGE ANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN - 12 ARALIK 2022 | Eşi tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan Elnare olayında flaş detay
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