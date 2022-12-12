MÜGE ANLI İZLE - ATV CANLI YAYIN - 12 ARALIK 2022 | Eşi tarafından köydeki erkeklere para karşılığında satılan Elnare olayında flaş detay

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında değerlendirilen son konu adeta tüyleri diken diken etti. İddialara göre Balıkesir'de yaşayan Elnare Kızmaz adlı kadın, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. İddialara göre akıl sağlığında sorunlar bulunan 2 çocuk annesi Elnare Kızmaz, kocası Ahmet Kızmaz tarafından köydeki diğer erkeklere para karşılığında satıldı. Köydeki birçok şahsın kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.