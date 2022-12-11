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    • Televizyon
    • 12.12.2022 01:39
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    • 12.12.2022 01:39
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    Aldatmak 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Ben davayı kabul etmeyeceğim”

    Başrollerini Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın paylaştığı Aldatmak dizisinin bölüm fragmanı yayınladı. Perşembe akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Güzide Yenersoy’un “Ben davayı kabul etmeyeceğim” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 13. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ben davayı kabul etmeyeceğim”

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Ben davayı kabul etmeyeceğim" sözleri damga vurdu.

    GÜZİDE TARIK'A BOŞANMA DAVASI AÇTI
    atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, geçen hafta ekrana gelen yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

    12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Oylum hakkındaki gerçeği Yeşim'in ağzından duyan Güzide büyük bir öfkeyle Oylum'u evden kovdu. Oylum soluğu kendisini bu hale düşüren Yeşim'in evinde aldı. Yeşim'le kavgaya tutuşan Oylum'u Selin ayırdı. Yeşim polise haber vermek istese de Burcu kendi çıkarlarına ters düşünce Yeşim'i durdurdu.

    Ozan hem kardeşine hem de annesine destek olurken Oltan'la aralarındaki sırdan dolayı gerildi. Ozan, Oylum'u evlatlıktan reddeden annesinin onunla ilgili gerçekleri öğrenince yapacaklarından dolayı iyice korktu.

        Sezai tesadüfen Tarık'ın şaibeli şirketler üzerinden kazandıklarını duyunca bu bilgiyi Güzide'yle paylaştı. Herkes Tarık'ın gizli bir serveti olduğunu öğrendi.

        Tarık'ın tüm ihanetlerine karşılık büyük bir hamle yapan Güzide, boşanma davalarının ünlü ve gözü pek avukatıyla işbirliği yaptı. Yeşim'in gerçek yüzünü gören Tarık, Güzide'nin avukatından aldığı telefonla büyük bir şok yaşadı.

        Tarık, Güzide'den açtığı boşanma davasının hesabını sormak isterken çizgiyi aşınca karşısında Sezai'yi buldu.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Ben davayı kabul etmeyeceğim”
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