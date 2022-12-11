Aldatmak 13. bölüm fragmanı nefes kesti: “Ben davayı kabul etmeyeceğim”

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Ben davayı kabul etmeyeceğim" sözleri damga vurdu.
GÜZİDE TARIK'A BOŞANMA DAVASI AÇTI
atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, geçen hafta ekrana gelen yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oylum hakkındaki gerçeği Yeşim'in ağzından duyan Güzide büyük bir öfkeyle Oylum'u evden kovdu. Oylum soluğu kendisini bu hale düşüren Yeşim'in evinde aldı. Yeşim'le kavgaya tutuşan Oylum'u Selin ayırdı. Yeşim polise haber vermek istese de Burcu kendi çıkarlarına ters düşünce Yeşim'i durdurdu.
Ozan hem kardeşine hem de annesine destek olurken Oltan'la aralarındaki sırdan dolayı gerildi. Ozan, Oylum'u evlatlıktan reddeden annesinin onunla ilgili gerçekleri öğrenince yapacaklarından dolayı iyice korktu.