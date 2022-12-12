Kuruluş Osman 108. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Kanla alınan yalnızca kanla verilir!"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 108. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in "O öyle kolay olmayacak! Kanla alınan yalnızca kanla verilir!" sözleri dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
'Kuruluş Osman'ın 107'nci bölümünde; Osman Bey, Köprühisar Karargahı'nın yerini sadece Turgut Bey'in bildiğini düşünerek karargah baskınının hesabını sormak için İnegöl Kalesi'ne gitti.
Osman Bey, Turgut Bey'i son kez uyarmak için geldiğini ve artık tarafını seçmesini isterken Turgut Bey'in, Osman Bey'den İnegöl'ü terk etmesini istemesi bardağı taşıran son damla oldu.
Osman Bey "İnegöl artık senin değildir!" şeklindeki sözlerine Turgut Bey aralarında bir savaş olacaksa bu savaşın kansız olmayacağını ve canını versede yurdunu vermeyeceğini söyleyerek cevap verdi. Osman Bey "O vakit ikisini de alırım!" diyerek rest çekti.Öte yandan Osman Bey'in kurduğu oyunla Konur Alp, İsmihan Sultan'ın tarafına sızarken Aktemur'un Olof tarafından kaçırıldığı bilgisini Osman Bey'e ulaştırdı.