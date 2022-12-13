Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 13.12.2022 16:43
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    • 13.12.2022 16:44
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    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - 13 ARALIK 2022 | Gülizar ile Hasan'da şok gelişme! Barışıyorlar mı? Erdi tüm iddialara cevap vermek için stüdyoya geliyor!

    ATV canlı yayın izle... Esra Erol'da bugün ele alınan konular yine milyonları ekran başına kilitliyor. Erdi tüm iddialara cevap vermek için stüdyoya geliyor! Gülay, ailesine mi dönecek? Yoksa kendine yeni, hayat mı kuracak? Hepsi ve daha fazlası ATV canlı yayınında Esra Erol'da programında.

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN

    Gülizar ile Hasan'da şok gelişme! Barışıyorlar mı?

    Erdi tüm iddialara cevap vermek için stüdyoya geliyor!
        İlk duruşma tarihi değişti!
        Haberler Televizyon ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE - 13 ARALIK 2022 | Gülizar ile Hasan'da şok gelişme! Barışıyorlar mı? Erdi tüm iddialara cevap vermek için stüdyoya geliyor!
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