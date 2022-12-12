Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Burada kuralları ben koyarım, siz oyunu oynarsınız!"

Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.