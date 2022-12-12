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    • Televizyon
    • 12.12.2022 19:26
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    • 12.12.2022 19:26
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Burada kuralları ben koyarım, siz oyunu oynarsınız!"

    ATV ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Burada kuralları ben koyarım, siz oyunu oynarsınız!" sözleri damga vurdu. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Burada kuralları ben koyarım, siz oyunu oynarsınız!

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Burada kuralları ben koyarım, siz oyunu oynarsınız!" sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.

    Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır. Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.

    Zor bir dönem geçiren Firuze, Dumrul'un da ölmesiyle iyice hassaslaşır. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir. İki kadın sert bir yüzleşme yaşar. Leyla, Firuze'nin söylediği bir söz üzerine Cezayir'e karşı içinde bir şüphe uyanır.

        Meltem'in hırsları Bekir'i giderek sıkıştırırken Meltem, beklenmedik bir davranışta bulunur. Meltem'in yanlış hareketini Leyla yakalar ve Meltem'i kendisiyle yüzleştirir.

        Sürpriz bir şekilde Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir buluşabilecek mi? Jean Luc'un gizemi çözülebilecek mi? Dumrul'un ardından yas tuta Elmas, Dumrul'un hayalini gerçekleştirecek mi?
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Burada kuralları ben koyarım, siz oyunu oynarsınız!"
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