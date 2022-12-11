Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? 1 MİLYONLUK SORU!

Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam ATV ekranlarında yeni bölümüyle zleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz hafta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Batu Alıcı 1 milyonluk soru ile kapatmıştı. Yeni bölümde Batu Alıcı'nın cevaplayacağı 1 milyonluk soru merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu.
İŞTE 1 MİLYONLUK SORU
Soru: Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?
A: Bala Hatun
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han
Doğru cevap: A
Dede Korkut kimdir? Kısaca hayatı hakkında bilgiler
Dede Korkut, geçmişten günümüze süregelen hikayeleri ile her dönem ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Destanlar, hikayeler ve masal anlatımlarıyla göçebe kültürün unsurlarını yansıtan Dede Korkut, o dönemin toplumsal detaylarını gözler önüne sunan önemli bir bilgedir. İşte, Dede Korkut'un hayatı hakkında kısa ve detaylı bilgiler
Dede Korkut'un hayatı, kültürümüzün temellerini gözlemleyebilmek adına önem arz etmektedir. Kendisine ait olan özlü sözler ile her dönem eğitim materyallerinde yer alan Dede Korkut, düğünler, kız isteme gibi toplumsal uygulamaların uygulanmasında ise önemli bir faktör olmuştur. İşte, Dede Korkut'un hayatı hakkında bazı bilgiler