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    • Televizyon
    • 08.12.2022 00:28
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    • 08.12.2022 00:31
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    Kuruluş Osman 108. bölüm fragmanı nefes kesti: "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!"

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 108. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!" sözleri damga vurdu. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 108. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!

    Kuruluş Osman, 107'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Bey'in İnegöl Kalesi'ni Turgut Bey'den geri aldığı sahne geceye damga vururken merakla beklenen fragmanda yayınlandı.

    Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!" sözleri dikkat çekti.

    "İNEGÖL ARTIK SENİN DEĞİLDİR!"
    Kuruluş Osman'ın 107. Bölümünde, Osman Bey; Köprühisar Karargâhı'nın yerini sadece Turgut Bey'in bildiğini düşünerek karargâh baskınının hesabını sormak için İnegöl Kalesi'ne gitti.

    Osman Bey'in suçlaması sonrası Turgut Bey "Bana bunu dedin ya, yollarımız bir olsa da gayrı kesişmesin" diyerek sitem etti.

        Turgut Bey'in sitemine Osman Bey "Sultana kul olanla yollarımız bir değildir. Karargâhı söyleyecek kadar küçülmediğini bilirim ama dönecek kadar küçüldün!" şeklinde cevap verdi.

        Osman Bey, Turgut Bey'in yanında olmadığı için düşmanların cesaret edip saldırdığını, kendisini en çok onun yaraladığını söylerken Turgut Bey ise "Sen yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değiştin! Gövdemde kaç tane yara var! Ben hatunumu karnında bebeğiyle toprağa verdim!" sözleriyle Osman Bey'e olan kırgınlığını ortaya koydu.

        Osman Bey, Turgut Bey'i son kez uyarmak için geldiğini ve artık tarafını seçmeni isterken Turgut Bey'in, Osman Bey'den İnegöl'ü terk etmesini istemesi bardağı taşıran son damla oldu.

            Osman Bey "İnegöl artık senin değildir!" şeklindeki sözlerine Turgut Bey aralarında bir savaş olacaksa bu savaşın kansız olmayacağını ve canını verse de yurdunu vermeyeceğini söyleyerek yanıt verdi. Osman Bey "O vakit ikisini de alırım!" diyerek rest çekti.

            Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 107. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 108. bölüm fragmanı nefes kesti: "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!"
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