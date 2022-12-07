Kuruluş Osman 108. bölüm fragmanı nefes kesti: "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!"

Kuruluş Osman, 107'nci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Bey'in İnegöl Kalesi'ni Turgut Bey'den geri aldığı sahne geceye damga vururken merakla beklenen fragmanda yayınlandı.
Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!" sözleri dikkat çekti.
"İNEGÖL ARTIK SENİN DEĞİLDİR!"
Kuruluş Osman'ın 107. Bölümünde, Osman Bey; Köprühisar Karargâhı'nın yerini sadece Turgut Bey'in bildiğini düşünerek karargâh baskınının hesabını sormak için İnegöl Kalesi'ne gitti.
Osman Bey'in suçlaması sonrası Turgut Bey "Bana bunu dedin ya, yollarımız bir olsa da gayrı kesişmesin" diyerek sitem etti.