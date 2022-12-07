Kuruluş Osman 108. bölüm fragmanı nefes kesti: "Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt koymam!"

Osman Bey, Turgut Bey'in yanında olmadığı için düşmanların cesaret edip saldırdığını, kendisini en çok onun yaraladığını söylerken Turgut Bey ise "Sen yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değiştin! Gövdemde kaç tane yara var! Ben hatunumu karnında bebeğiyle toprağa verdim!" sözleriyle Osman Bey'e olan kırgınlığını ortaya koydu.