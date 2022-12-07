Anne terliği stüdyoyu karıştırdı! 7 ay önce şikayetçi olduğu evli ve çocuklu sevgilisiyle Esra Erol’a katılan Gamze annesini çileden çıkardı!

Esra Erol'da programına başvuran Nergiz Çağlak, "Kızım, Gamze Eler kayıp" diyerek kızını kaçıran kişinin Erdi Harmancı olduğunu öne sürdü. Esra Erol ise Erdi Harmancı ile gerçeği canlı yayında açıkladı.
Erol, "Bu arada Erdi Harmancı evli. Erdi Harmancı'nın daha önce dini nikahlı bir beraberliği var ve bu beraberlikten 2 çocuğu var. Dini nikahlı eşini ve çocuklarını bırakıp başka bir şehirden başka bir kızı kaçırıyor. Sonra o kızın ailesi, programa geldi. Erdi'nin iki çocuk sahibi olduğu, dini nikahlı bir kızla beraber olduğu onu da öyle mağdur ettiği ortaya çıkınca o kişiyle resmi nikah kıyıldı. Normalde Erdi resmi nikahlı evli. Ben o kadını korumak için resmi nikah kıymıştım. Fakat Erdi şu anda evliyken yine aynı eylemi yapıyor ve Nergiz Hanım'ın kızını kaçırıyor" dedi.
Yaşadıklarına isyan eden Nergiz Çağlak, "Erdi önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu, sonra kızım Gamze'yi kaçırdı" ifadelerini kullandı.