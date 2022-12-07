Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 07.12.2022 20:06
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    • 07.12.2022 20:15
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    Anne terliği stüdyoyu karıştırdı! 7 ay önce şikayetçi olduğu evli ve çocuklu sevgilisiyle Esra Erol’a katılan Gamze annesini çileden çıkardı!

    Esra Erol’da programına Antalya’dan katılan Nergiz Hanım, 21 yaşındaki kızı Gamze Eler’in evli ve çocuklu Erdi Harmancı tarafından kaçırıldığını belirterek yardım istedi. Nergiz Hanım, Erdi'nin ilk önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu kaçırdığını sonra kızını kaçırdığını iddia etti. Esra Erol, Erdi ile ilgili gerçeği açıklarken anne-kız bugünkü canlı yayında karşı karşıya geldi. Gamze’nin alaycı tavırları karşısında çileden çıkan Nergiz Hanım, kızını terlikle kovaladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Anne terliği stüdyoyu karıştırdı!

    Esra Erol'da programına başvuran Nergiz Çağlak, "Kızım, Gamze Eler kayıp" diyerek kızını kaçıran kişinin Erdi Harmancı olduğunu öne sürdü. Esra Erol ise Erdi Harmancı ile gerçeği canlı yayında açıkladı.

    Erol, "Bu arada Erdi Harmancı evli. Erdi Harmancı'nın daha önce dini nikahlı bir beraberliği var ve bu beraberlikten 2 çocuğu var. Dini nikahlı eşini ve çocuklarını bırakıp başka bir şehirden başka bir kızı kaçırıyor. Sonra o kızın ailesi, programa geldi. Erdi'nin iki çocuk sahibi olduğu, dini nikahlı bir kızla beraber olduğu onu da öyle mağdur ettiği ortaya çıkınca o kişiyle resmi nikah kıyıldı. Normalde Erdi resmi nikahlı evli. Ben o kadını korumak için resmi nikah kıymıştım. Fakat Erdi şu anda evliyken yine aynı eylemi yapıyor ve Nergiz Hanım'ın kızını kaçırıyor" dedi.

    Yaşadıklarına isyan eden Nergiz Çağlak, "Erdi önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu, sonra kızım Gamze'yi kaçırdı" ifadelerini kullandı.

        TEHDİT İDDİASI
        Erdi Harmancı'nın Gamze Eler'i tehdit ettiğini öne süre anne Nergiz Çağlak "Kızım ve Erdi TikTok diye bir yerde tanışmışlar. Erdi kızıma 'Eğer benimle gelmezsen fotoğraflarını yayarım, abini, anneni, babanı öldürürüm' diye tehdit etmiş. Kızım tehdit altında ve tehlikede." diyen Nergiz Hanım, yayına bağlanan kızı Gamze tarafından yalanlandı. Gamze yayına bağlanıp "Ben isteğimle kaçtım, Erdi beni tehdit etmiyor. Ayrıca Erdi'nin evli olduğunu da biliyorum." dedi.

        GAMZE CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Canlı yayına bağlanan Gamze Eler, annesinin boşu boşuna programa katıldığını dile getirdi. Anne - kız Esra Erol canlı yayınında gerilim yaşarken Gamze Eler, Erdi Harmancı'yla beraber olduğunu kabul etti.

        Gamze Eler, "Kendi rızamla Erdi'nin yanına geldim. Evli olduğunu biliyordum" dedi. Genç kadın, Erdi Harmancı'yla dini nikah kıydıklarını söyledi. 7 ay önce Erdi'den şikayetçi olduğu öğrenilen Gamze, "Erdi'nin eşi ve annem yalan söylüyor. Erdi çok iyi bir insan bana veya başkasına bir zararı dokunmaz" dedi.

            Erdi'nin eşi Ayfer Hanım ise "Kocam Erdi hem Cansu'yu hem de Gamze'yi kaçırdı." derken Erdi "Ben Cansu'yu kaçırmadım" demekle yetindi. Birbirlerine hakaret yağdıran çift, stüdyoda tansiyonu yükseltirken Ayfer Hanım, "Sen daha çocuklarına ilgili değilsin, elin kızı benden, çocuklarından daha mı kıymetli? Ne kirayı ne de faturaları ödeyemiyoruz, çocuklarım perişan. Gelin görün ne şartlarda çocuklarımı büyütmeye çalıştığımı. Ayrıca babası beni arayıp 'Yayına çıkma' diye tehdit etti." diyerek isyan etti.

            Bugünkü canlı yayında ise Nergiz Hanım, kızıyla canlı yayında yüz yüze geldi. Kızının önünde gözyaşı döken Nergiz Hanım, "Kızımı Erdi'nin elinden alacağım" diye kararlı konuşurken Gamze "Sen Ayfer'in annesisin" ifadelerini kullandı.

            ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER!
            Programın devamında ise Erdi'nin Gamze'ye emirler verdiği ve çakmak fırlattığı görüntüler yayınlandı. Esra Erol görüntülerdeki yanlışları tek tek sıralarken Gamze Erdi'yi savunmaktan vazgeçmedi.

                ERDİ CANLI YAYINDA!
                Erdi'nin canlı yayına çıkması ve Gamze ile yan yana oturması Nergiz Hanım'ı çileden çıkardı.

                Kızını yanına çağıran Nergiz Hanım, alaycı bir tavırla karşılaşınca ayakkabısını çıkarıp Gamze'yi kovaladı.
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                Haberler Televizyon Anne terliği stüdyoyu karıştırdı! 7 ay önce şikayetçi olduğu evli ve çocuklu sevgilisiyle Esra Erol’a katılan Gamze annesini çileden çıkardı!
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