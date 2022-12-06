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    • Televizyon
    • 06.12.2022 23:39
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    • 06.12.2022 23:46
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    Yalnız Kurt 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yılanın başı arzın yedi kat altında saklanır ama yine de kuyruğu dışarıdadır!"

    Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem) gibi isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Davud’un "Yılanın başı arzın yedi kat altında saklanır ama yine de kuyruğu dışarıdadır!" şeklindeki sözleri damga vurdu. Yalnız Kurt 29. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Yılanın başı arzın yedi kat altında saklanır ama...

    ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Davud'un "Yılanın başı arzın yedi kat altında saklanır ama yine de kuyruğu dışarıdadır!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Ama Doğan racona uyar.

    Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır.

    Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

        Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir.

        İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister. Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur.

        Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.
            Yavaş’tan Akşener’e işaret fişeği! Adaylığa açık kapı
            Haberler Televizyon Yalnız Kurt 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yılanın başı arzın yedi kat altında saklanır ama yine de kuyruğu dışarıdadır!"
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