Yalnız Kurt 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yılanın başı arzın yedi kat altında saklanır ama yine de kuyruğu dışarıdadır!"

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Davud'un "Yılanın başı arzın yedi kat altında saklanır ama yine de kuyruğu dışarıdadır!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Ama Doğan racona uyar.