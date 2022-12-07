Aldatmak’ta şaşırtıcı hamleler! Herkes yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşiyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

Öyle ki Yeşim'e vereceği ders en yakınlarını bile şaşırtır. Başına gelenler yetmezmiş gibi karşısına çıkan kötü sürprizler de devam eder. Oylum'un yaşadıkları hayatındaki tüm dengeleri değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur.