SON DAKİKA: 10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırmıştı! Dolandırıcı çift cezaevine gönderildi! Esra Erol duyurdu...

Karar sonrası Erol, "Utanıp yayına katılmayabilirdi. 64 yaşında senin internette ne işin var, hadi kullanıyorsun orda tanımadığın birine niye para gönderiyorsun deyip yargılayabilirsiniz. Ama gerçek şu ki mağdur olanlar utanıyor, mağdur edenler utanmadan hayatlarına devam edip suçlarını işlemeyi sürdürüyor. Hep ne diyorum size hatanız, yanlışınız ne olursa olsun bundan utanmayın, utanması gereken siz değilsiniz. Halis Amca hatalı mı? Hatalı! Ama onun hatalı olması bu eylemi gerçekleştiren, bu suçu işleyenlerin evlerinde rahat rahat yaşamasına sebebiyet vermemeli" ifadelerini kullandı.