SON DAKİKA: 10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırmıştı! Dolandırıcı çift cezaevine gönderildi! Esra Erol duyurdu...

Esra Erol'da programına Sivas'tan başvuran 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy'a 50 bin TL kaptırdığını belirterek yardım istedi.
Evli ve 10 çocuk babası Halis Bey, yaşadıklarını anlatırken Yaren Nur'un gerçek fotoğrafını ilk kez canlı yayın sırasında gördü.
6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime "Ne yapalım?" diye sordum. Eşim de "Bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış" dedi. Onun bana yolladığı fotoğrafları gören, iyilik seven herkes yardım eder" dedi.