Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 06.12.2022 18:55
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    • 06.12.2022 19:06
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    SON DAKİKA: 10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırmıştı! Dolandırıcı çift cezaevine gönderildi! Esra Erol duyurdu...

    ATV ekranında izleyici ile buluşan Esra Erol’da programına başvuran 10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy’a 450 bin TL kaptırdığını belirterek yardım istedi. Esra Erol ise Halis Amca’yı dolandıran Yaren Nur ve Emrah Toy'a ulaştı. Canlı yayına gelen ihbarlarla Toy çiftinin Halis Amca dışında birçok kişiyi de dolandırdıkları öğrenildi. Tüm bunların ardından Esra Erol, bugünkü canlı yayında Yaren Nur ve Emrah Toy'un cezaevine gönderildiğini duyurdu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Dolandırıcı çift cezaevine gönderildi!

    Esra Erol'da programına Sivas'tan başvuran 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medyada tanıştığı Yaren Nur Toy'a 50 bin TL kaptırdığını belirterek yardım istedi.

    Evli ve 10 çocuk babası Halis Bey, yaşadıklarını anlatırken Yaren Nur'un gerçek fotoğrafını ilk kez canlı yayın sırasında gördü.

    6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren Halis Bey, "Ben evliyim, 10 tane çocuğum var. Yaren bana ilk yazdığında eşime "Ne yapalım?" diye sordum. Eşim de "Bir kuş gelmiş, bir çalıya sığınmış" dedi. Onun bana yolladığı fotoğrafları gören, iyilik seven herkes yardım eder" dedi.

        Yaren Nur'un kendisine "Bana sahip çık, ne olur" dediğini aktaran Halis Bey, başından geçenleri şöyle anlattı: "Bir gün Facebook'ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi sonra teşekkür etti. Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum. Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. "Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim" deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim"

        FOTOĞRAFIN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI
        Yaren Nur'un sosyal medyada fotoğrafını kullandığı Eda Hanım, Esra Erol'da programına ulaşarak fotoğrafın kendisine ait olduğu belirtti ve Halis Bey ile hiç görüşmediğini dile getirdi. Eda Hanım, "Yayınlanan fotoğraf bana ait ancak Halis Bey ile hiç konuşmadım, bir alakam yok. Ben bir sayfada modellik yapıyordum, muhtemelen oradan alındı. Fotoğrafı görenler, beni aradı. Ben de yeni öğrendim, şikayetçi olacağım" dedi.

        Halis Bey, para gönderdiği hesabın da Emrah Toy'a ait olduğunu dile getirdi. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu öğrenildi.

            TOY ÇİFTİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
            Esra Erol bugünkü canlı yayında Yaren Nur ve Emrah Toy'un cezaevine gönderildiğini duyurdu.

            Elmalı'da görülen davada bu üç isim dolandırıcılık şüphesiyle yargılanırken Hasan Toy serbest bırakıldı. Yaren Nur Toy ve Hasan Toy'un tutuklu yargılanmasına hükmedildi. Karı- koca davanın ardından cezaevine gönderildi.

            Karar sonrası Erol, "Utanıp yayına katılmayabilirdi. 64 yaşında senin internette ne işin var, hadi kullanıyorsun orda tanımadığın birine niye para gönderiyorsun deyip yargılayabilirsiniz. Ama gerçek şu ki mağdur olanlar utanıyor, mağdur edenler utanmadan hayatlarına devam edip suçlarını işlemeyi sürdürüyor. Hep ne diyorum size hatanız, yanlışınız ne olursa olsun bundan utanmayın, utanması gereken siz değilsiniz. Halis Amca hatalı mı? Hatalı! Ama onun hatalı olması bu eylemi gerçekleştiren, bu suçu işleyenlerin evlerinde rahat rahat yaşamasına sebebiyet vermemeli" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Televizyon SON DAKİKA: 10 çocuk babası 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL’sini kaptırmıştı! Dolandırıcı çift cezaevine gönderildi! Esra Erol duyurdu...
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