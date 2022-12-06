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    • Televizyon
    • 06.12.2022 23:11
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    • 06.12.2022 23:42
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    Güzide gözünü kararttı! Aldatmak 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Tarık’ın yanına bırakmayacağım!”

    Kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Güzide’nin “Tarık’ın yanına bırakmayacağım!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 11. bölüm 2. fragmanı...

    “Tarık’ın yanına bırakmayacağım!”

    ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak'ın yeni bölüm fragmanına Güzide'nin "Tarık'ın yanına bırakmayacağım!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Tarık, Öykü'yü alıp giderek Yeşim'e ders vermek ister. Kızıyla rahat edebileceği tek yer Ozan'ın terk ettiği evidir. Öykü'nün durumdan çok etkilenip üzüldüğünün farkında olan Tarık, kızını annesinden uzak tutmak konusunda tereddüt yaşar.

    Oylum onu çok mutlu edecek bir haber alırken aynı zamanda hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalır.

    Annesine gerçekleri itiraf etmekten korkarken, Tolga'nın bu yalanların gölgesinde yaşamaya tahammülü gittikçe azalmaktadır.

        Sonunda hayatını yoluna koyan Ozan yeniden annesinin yanına taşınır. İş yerinde fark ettiği ters bir durumu Oltan'a anlatmak isterken Oltan'ı Yeşim'le baş başa yakalar.

        Kötü günleri atlatıp ailesiyle mutlu olmaya çalışan Güzide ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır.

        Her daim destekçisi olan Sezai'nin geçmişine dair merakları olsa da bazı soruları sormaya çekinmektedir.
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        Haberler Televizyon Güzide gözünü kararttı! Aldatmak 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Tarık’ın yanına bırakmayacağım!”
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