Osman Bey dört yandan kuşatıldı! İşte Kuruluş Osman 107. bölümden ipuçları...

İSMİHAN SULTAN'IN OSMAN BEY'E CEHENNEMİ YAŞATMA PLANI!
Osman Bey'in, Köprühisar için hazırladığı gizli karargah ve fetih planları, karargah baskını haberiyle İsmihan Sultan'a ayan olmuştur. Köprühisar fethinin hazırlıklarının ortaya çıkması Osman Bey ve İsmihan Sultan arasında ki gerilimi arttırırken Osman Bey ve İsmihan Sultan'ın karargah meselesi sebebiyle yüzleşmesi nereye varacaktır? İsmihan Sultan bunların hesabını sormak için türlü planlar yapacaktır. İsmihan Sultan, Osman Bey için söylediği gibi "büyük bir cehennem" yaratabilecek midir?
BALA HATUN BASKINDAN NASIL KURTULDU?
Bala Hatun, Bacıları ve Alp'leri, Olof ile Frigg'in karargah baskınıyla zor durumda kalmıştır. Bala Hatun, Olof ve Frigg'in saldırısından nasıl kurtulmuştur? Osman Bey'in Bala Hatun'a tepkisi nasıl olacaktır?
İSMİHAN SULTAN KONUR ALP'İ YANINA MI ÇEKİYOR?
Osman Bey karargaha yapılan baskından Konur Alp'i sorumlu tutarken Konur Alp, Osman Bey'e hiç beklemediği bir tepki verecektir. Osman Bey bu tepkiyi affetmeyerek gereken cevabı verir. Fakat git gide yalnızlaşan Osman Bey için işler nasıl bir hal alacaktır? Öte yandan Turgut Bey'i yanına çekmeyi başaran İsmihan Sultan'ın yeni hedefi Konur Alp'tir. İsmihan Sultan, Konul Alp'i de yanına çekebilecek midir?