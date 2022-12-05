Kardeşlerim ATV yeni bölüm atv kesintisiz, tek parça FULL HD İZLE! Kardeşlerim 70. BÖLÜM İZLE

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 70. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisi, geçen hafta yepyeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. İşte Kardeşlerim 70. bölüm linki...
KARDEŞLERİM 70. BÖLÜM KONUSU
Sevgi ölüm tehlikesiyle burun buruna kalırken, Akif'in eline hiç ummadığı büyük bir fırsat geçer.Hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur.
Doruk'un Asiye'ye olan tutkulu aşkı, Nebahat'i iyice çileden çıkartırken, Tolga ve Leyla hayatlarıyla ilgili radikal bir karar alırlar.. Sevgi'yle ilgili yaşananlardan dolayı büyük bir vicdan azabı ve suçluluk duyan Yasmin'in gözünü iyice karartması ise hiç beklenmedik bir sonuç yaratır..