Gönül Dağı ne zaman başlayacak? 3 Aralık 2022 Cumartesi bugün Gönül Dağı var mı, neden yok? 3 Aralık TRT yayın akışı...

Gönül Dağı bu akşam var mı sorusu pek çok izleyicinin gündemine geldi. Gönül Dağı dizisi 3 Aralık 2022 tarihli bölümü ile akıllarda soru işareti oluşturdu. Bugün Gönül Dağı dizisi var mı sorusu pek çok takipçinin gündeminde yer alıyor.
BUGÜN GÖNÜL DAĞI DİZİSİ VAR MI, NEDEN YOK? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?
Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında gelen Dünya Kupası nedeniyle özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin kupa bitiminin ardından tekrar başlayacağı açıklandı.
GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?
Gönül Dağı dizisi, 3 Aralık Cumartesi günkü TRT 1 yayın akışı içerisinde özel bölümü ile yer alacak.