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    • Televizyon
    • 03.12.2022 18:12
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    • 03.12.2022 18:12
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    Gönül Dağı ne zaman başlayacak? 3 Aralık 2022 Cumartesi bugün Gönül Dağı var mı, neden yok? 3 Aralık TRT yayın akışı...

    TRT 1 ekranlarında Dünya Kupası mücadelelerinin ekrana gelmesi dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı ne zaman başlayacak?

    Gönül Dağı bu akşam var mı sorusu pek çok izleyicinin gündemine geldi. Gönül Dağı dizisi 3 Aralık 2022 tarihli bölümü ile akıllarda soru işareti oluşturdu. Bugün Gönül Dağı dizisi var mı sorusu pek çok takipçinin gündeminde yer alıyor.

    BUGÜN GÖNÜL DAĞI DİZİSİ VAR MI, NEDEN YOK? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

    Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında gelen Dünya Kupası nedeniyle özel bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin kupa bitiminin ardından tekrar başlayacağı açıklandı.

    GÖNÜL DAĞI BUGÜN VAR MI?

    Gönül Dağı dizisi, 3 Aralık Cumartesi günkü TRT 1 yayın akışı içerisinde özel bölümü ile yer alacak.

        GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

        TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 3 hafta ekranlara ara verdiğini açıkladı. TRT ekranlarında Dünya Kupası maçları yayınlanacağından Gönül Dağı yeni bölümü ile dün akşam ekranlarda yer almadı.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 ARALIK 2022

        06:20 - Kalk Gidelim

        10:00 - Hayallerinin Peşinde

        10:55 - Yürek Çıkmazı

        17:00 - Ana Haber

        18:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Hollanda-ABD"

        20:00 - Gönül Dağı Özel

        22:00 - 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Arjantin-Avustralya"

        00:00 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı ne zaman başlayacak? 3 Aralık 2022 Cumartesi bugün Gönül Dağı var mı, neden yok? 3 Aralık TRT yayın akışı...
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