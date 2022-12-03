Gönül Dağı ne zaman başlayacak? 3 Aralık 2022 Cumartesi bugün Gönül Dağı var mı, neden yok? 3 Aralık TRT yayın akışı...

Gönül Dağı bu akşam var mı sorusu pek çok izleyicinin gündemine geldi. Gönül Dağı dizisi 3 Aralık 2022 tarihli bölümü ile akıllarda soru işareti oluşturdu. Bugün Gönül Dağı dizisi var mı sorusu pek çok takipçinin gündeminde yer alıyor.